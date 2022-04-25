Кучеров, Сергачев и Василевский в составе «Тампы» встретились с Байденом

Во время церемонии хоккеисты подарили Байдену именную хоккейную экипировку с номером 46, что является отсылкой к его президентскому статусу (Байден — 46-й президент США). При этом они в шутку обратились к главе государства: «Все любят подарки, не так ли?». Байден согласился и также шутливо отметил, что за каждый подарок ему в обязательном порядке приходится отчитываться.