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25 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Кучеров, Сергачев и Василевский в составе «Тампы» встретились с Байденом

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник принял членов профессионального хоккейного клуба Tampa Bay Lightning, в числе которых — трое российских хоккеистов.

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Источник: Соцсети ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

Церемония поздравления спортсменов — чемпионов Кубка Стенли 2004, 2020 и 2021 годов — прошла на территории Белого дома. Трансляцию мероприятия вели ведущие американские телеканалы.

В составе «Тампы» присутствуют в том числе трое игроков из России: Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.

Во время церемонии хоккеисты подарили Байдену именную хоккейную экипировку с номером 46, что является отсылкой к его президентскому статусу (Байден — 46-й президент США). При этом они в шутку обратились к главе государства: «Все любят подарки, не так ли?». Байден согласился и также шутливо отметил, что за каждый подарок ему в обязательном порядке приходится отчитываться.

Церемония поздравления игроков в Белом доме является традиционной. В последний раз ее проводили в 2019 году, в последующие годы из-за пандемии коронавируса ее дважды переносили.

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