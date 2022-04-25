Кучеров, Сергачев и Василевский в составе «Тампы» встретились с Байденом

Церемония поздравления спортсменов — чемпионов Кубка Стенли 2004, 2020 и 2021 годов — прошла на территории Белого дома. Трансляцию мероприятия вели ведущие американские телеканалы.
В составе «Тампы» присутствуют в том числе трое игроков из России: Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.
Во время церемонии хоккеисты подарили Байдену именную хоккейную экипировку с номером 46, что является отсылкой к его президентскому статусу (Байден — 46-й президент США). При этом они в шутку обратились к главе государства: «Все любят подарки, не так ли?». Байден согласился и также шутливо отметил, что за каждый подарок ему в обязательном порядке приходится отчитываться.
Церемония поздравления игроков в Белом доме является традиционной. В последний раз ее проводили в 2019 году, в последующие годы из-за пандемии коронавируса ее дважды переносили.