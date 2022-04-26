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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев похвалил Байдена за встречу с российскими хоккеистами

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Популярный спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил визит хоккеистов «Тампы» в Белый дом для встречи с президентом США.

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Источник: AP 2022

В своем Telegram-канале комментатор отметил, что Джо Байден любит российских хоккеистов.

«НХЛ просто красавцы! И Байден не подвел, такую любовь к русским хоккеистам продемонстрировал», — написал он.

Обладатели Кубка Стэнли «Тампа Бэй Лайтнинг» традиционно встретились с президентом США Джо Байденом перед плей-офф НХЛ.

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