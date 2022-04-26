Губерниев похвалил Байдена за встречу с российскими хоккеистами
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Популярный спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил визит хоккеистов «Тампы» в Белый дом для встречи с президентом США.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Популярный спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил визит хоккеистов «Тампы» в Белый дом для встречи с президентом США.
В своем Telegram-канале комментатор отметил, что Джо Байден любит российских хоккеистов.
«НХЛ просто красавцы! И Байден не подвел, такую любовь к русским хоккеистам продемонстрировал», — написал он.
Обладатели Кубка Стэнли «Тампа Бэй Лайтнинг» традиционно встретились с президентом США Джо Байденом перед плей-офф НХЛ.