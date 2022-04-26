Иван Морозов перешел в «Вегас». Он доиграет сезон в клубе АХЛ, где уже есть россияне Дорофеев и Мироманов
Иван Морозов перешел в клуб НХЛ. 21-летний нападающий подписал контракт на два года с «Вегасом».
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Иван Морозов перешел в клуб НХЛ. 21-летний нападающий подписал контракт на два года с «Вегасом».
Остаток нынешнего сезона россиянин проведет в фарм-клубе рыцарей в АХЛ — «Хендерсоне». За эту команду уже выступают два российских хоккеиста — защитник Даниил Мироманов и нападающий Павел Дорофеев.
Текущий сезон Морозов начинал в составе СКА, а позже был обменян в «Сочи». В общей сложности нападающий провел 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (5+6) очков.
«Голден Найтс» выбрали Морозова на драфте НХЛ-2018 во втором раунде под общим 61-м номером.