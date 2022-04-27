Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Анахайм
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Сиэтл
52
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Сент-Луис
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Вегас
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Аризона
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Калгари
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Флорида
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Нью-Джерси
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Эдмонтон
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Каролина
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Коламбус
41
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Сан-Хосе
Анахайм
25
05:00
Ванкувер
Сиэтл
52
04:30
Колорадо
Сент-Луис
53
03:30
Даллас
Вегас
Б
32
03:00
Миннесота
Аризона
35
03:00
Нэшвилл
Калгари
ОТ
45
02:00
Торонто
Детройт
30
02:00
Бостон
Флорида
42
Хоккей. НХЛ. Все результаты
12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

34 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения «Бостону»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз».

Флорида
БостонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «мишек» отличились Эрик Хаула, Тейлор Холл, Джейк Дебраск и Брэд Маршан. За «Пантерз» забрасывали Густав Форслинг и Сэм Райнхарт.

33-летний российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37. В нынешнем сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых в среднем пропускает 2,66 шайбы за игру, отражая 91,2% бросков.

Напомним, «Флорида Пантерз», набрав 120 очков в 80 матчах, является лидером Восточной конференции НХЛ, а «Бостон Брюинз» (105) идёт шестым. В оставшихся матчах «Бостону» предстоит сыграть с «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флориде» — с «Оттавой Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс».

Бостон
4:2
2:2, 1:0, 1:0
Флорида
 Медведева, Туктамышева, Семенович и другие фигуристки с откровенными фото
«Вратаря — в тюрьму!» В Америке кипят страсти после травмы Овечкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь