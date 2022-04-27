34 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения «Бостону»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «мишек» отличились Эрик Хаула, Тейлор Холл, Джейк Дебраск и Брэд Маршан. За «Пантерз» забрасывали Густав Форслинг и Сэм Райнхарт.

33-летний российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37. В нынешнем сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых в среднем пропускает 2,66 шайбы за игру, отражая 91,2% бросков.