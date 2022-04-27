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12:37 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Колорадо».

Колорадо
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Источник: Reuters

ТАСС, 27 апреля. «Колорадо» в среду победил «Сент-Луис» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Валерий Ничушкин (23-я минута), Эрик Джонсон (25), Джош Мэнсон (29), Арттури Лехконен (41) и Назем Кадри (60). У «Сент-Луиса» отличились Брэндон Саад (34) и Райан О'Райлли (56, 57).

Ничушкин также отметился результативной передачей, всего в активе форварда 52 очка (25 голов + 27 передач) в 60 матчах текущего сезона. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счет результативный пас, в его активе в нынешнем сезоне 76 (30+46) очков в 71 игре. Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко не сумели отличиться.

Ранее «Колорадо» досрочно выиграл Центральный дивизион, в активе команды 118 очков в 80 матчах. «Сент-Луис» идет третьим, набрав за 81 игру 109 очков.

В заключительном для себя матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» 30 апреля примет «Вегас». «Колорадо» 29 апреля сыграет дома с «Нэшвиллом», регулярный сезон команда завершит 30 апреля гостевой игрой против «Миннесоты».

Колорадо
5:3
0:0, 3:1, 2:2
Сент-Луис
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