«Кочетков просто нереален!» «Каролина» выиграла свой дивизион с русским новичком в воротах

Спор между «Каролиной» и «Нью-Йорк Рейнджерс», которые претендовали на первое место в Столичном дивизионе, разрешился в очной встрече этих команд. Многие ставили на «Синерубашечников», узнав, что в воротах у «Ураганов» будет новичок Петр Кочетков, но эта замена никак не помогла команде Артемия Панарина, а, возможно, даже излишне расслабила «Рейнджерс».

Кочеткова «подняли» в основу после травмы Фредерика Андерсена 10 дней назад и повреждения второго вратаря Антти Раанты в минувшее воскресенье. И россиянин извлек из неожиданной возможности максимум пользы: матч против «Рейнджерс» стал для него второй полной игрой в НХЛ и обернулся очередной победой. 31 сейв после 34 бросков в дуэли с Игорем Шестеркиным, который претендует и на «Везину», и на «Харта» — это по-настоящему значимое достижение.

«Это просто нереально! Это отличная история, которая, я надеюсь, продолжится. Петр выглядит так, словно его ничего не смущает, и все идет так, как запланировано», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/k9dpd0NAHq0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хладнокровие Кочеткова действительно таково, что ему стоит позавидовать. В одном из эпизодов он спокойно выкатился из ворот за выроненной клюшкой и сумел отпасовать точно партнеру, хотя на него накатывал лучший снайпер соперника Крис Крайдер.

«Он был хорош. Действительно хорош. Он сделал несколько очень хороших сейвов. У Кочеткова есть уверенность, которая, я думаю, необходима любому вратарю. Он втянулся в ритм, это было здорово, он проделал для нас очень хорошую работу», — отметил россиянина защитник Брэйди Шей.