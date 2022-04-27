Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Анахайм
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Сиэтл
52
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Сент-Луис
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Вегас
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Аризона
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Калгари
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Флорида
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Нью-Джерси
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Эдмонтон
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Каролина
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Коламбус
41
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Сан-Хосе
Анахайм
25
05:00
Ванкувер
Сиэтл
52
04:30
Колорадо
Сент-Луис
53
03:30
Даллас
Вегас
Б
32
03:00
Миннесота
Аризона
35
03:00
Нэшвилл
Калгари
ОТ
45
02:00
Торонто
Детройт
30
02:00
Бостон
Флорида
42
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:56 (мск), источник: Sport24

Кучерова не остановить! У невероятного русского форварда «Тампы» 15 очков в 5 матчах

Забил сам и помог Стэмкосу набрать 100 очков за сезон.

Тампа-Бэй
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

До конца регулярного чемпионата НХЛ остается считанное количество матчей, поэтому то, в какой форме находятся лидеры команд, попадающих в плей-офф, имеет сейчас огромное значение. «Тампа», которая накануне матча с «Коламбусом» побывала на приеме у президента США Джо Байдена, в этом плане может не беспокоиться: главная ударная сила действующего чемпиона находится в полном порядке.

Лидеры «Молний» Никита Кучеров и Стивен Стэмос провели просто блестящий матч. Каждый из нападающих набрал по 4 очка, Стэмкос впервые в карьере добрался до отметки в 100 баллов за сезон, а россиянин продлил свою невероятную результативную серию. В пяти последних матчах у Кучерова 15 очков, а если взять отрезок чуть больше, то в 7 последних встречах у Никиты 9 голов и 11 передач!

Собственно, с гола Кучерова и начался победный матч против «Блю Джекетс», когда россиянин хлестким кистевым броском со средней дистанции обескуражил Элвиса Мерзликина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затем с передач Кучерова дважды забивал капитан Стэмкос. Сначала он выбил 99-е очко в сезоне, великолепно бросив в касание, ну, а затем настало время распечатать «сотню».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Стэммер играет в очень хороший хоккей в нынешнем сезоне. Мне очень хотелось, чтобы он сыграл на Олимпиаде, но этого не получилось. Он, конечно, попал бы в сборную. А вообще-то мне повезло, что он играет в моей тройке в последних матчах. У нас возникла приличная “химия”. О том, что Стив может набрать 100 очков, мы говорили в команде до игры. И все согласились, что лучше это будет в домашнем матче, перед своей публикой. Самое главное — играть в свой хоккей, не форсировать события, действовать по системе. Тогда все и получится», — сказал Кучеров после матча.

«Откровенно говоря, я не помню, чтобы до этого в моей карьере до этого я так уверенно играл. Это довольно весело. Выходишь на каток и понимаешь, что в каждой смене может что-нибудь произойти. Это удивительное чувство. 100 очков за сезон — это особенный момент. Никогда раньше этого не делал. Мы доказали, что многие люди ошибались насчет нас», — отметил Стэмкос.

Тампа-Бэй
4:1
2:1, 1:0, 1:0
Коламбус
 «Шикарная женщина! Лютый секс». Горячие фото жены тренера сборной России
Русская участница Олимпийских игр выложила пикантное видео без лифчика, похваставшись шикарной фигурой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь