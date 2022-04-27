Кучерова не остановить! У невероятного русского форварда «Тампы» 15 очков в 5 матчах
Забил сам и помог Стэмкосу набрать 100 очков за сезон.
Забил сам и помог Стэмкосу набрать 100 очков за сезон.
До конца регулярного чемпионата НХЛ остается считанное количество матчей, поэтому то, в какой форме находятся лидеры команд, попадающих в плей-офф, имеет сейчас огромное значение. «Тампа», которая накануне матча с «Коламбусом» побывала на приеме у президента США Джо Байдена, в этом плане может не беспокоиться: главная ударная сила действующего чемпиона находится в полном порядке.
Лидеры «Молний» Никита Кучеров и Стивен Стэмос провели просто блестящий матч. Каждый из нападающих набрал по 4 очка, Стэмкос впервые в карьере добрался до отметки в 100 баллов за сезон, а россиянин продлил свою невероятную результативную серию. В пяти последних матчах у Кучерова 15 очков, а если взять отрезок чуть больше, то в 7 последних встречах у Никиты 9 голов и 11 передач!
Собственно, с гола Кучерова и начался победный матч против «Блю Джекетс», когда россиянин хлестким кистевым броском со средней дистанции обескуражил Элвиса Мерзликина.
Затем с передач Кучерова дважды забивал капитан Стэмкос. Сначала он выбил 99-е очко в сезоне, великолепно бросив в касание, ну, а затем настало время распечатать «сотню».
«Стэммер играет в очень хороший хоккей в нынешнем сезоне. Мне очень хотелось, чтобы он сыграл на Олимпиаде, но этого не получилось. Он, конечно, попал бы в сборную. А вообще-то мне повезло, что он играет в моей тройке в последних матчах. У нас возникла приличная “химия”. О том, что Стив может набрать 100 очков, мы говорили в команде до игры. И все согласились, что лучше это будет в домашнем матче, перед своей публикой. Самое главное — играть в свой хоккей, не форсировать события, действовать по системе. Тогда все и получится», — сказал Кучеров после матча.
«Откровенно говоря, я не помню, чтобы до этого в моей карьере до этого я так уверенно играл. Это довольно весело. Выходишь на каток и понимаешь, что в каждой смене может что-нибудь произойти. Это удивительное чувство. 100 очков за сезон — это особенный момент. Никогда раньше этого не делал. Мы доказали, что многие люди ошибались насчет нас», — отметил Стэмкос.