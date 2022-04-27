«Вашингтон» сдулся без Овечкина. Команду хватило только на один гол

Травма Александра Овечкина, полученная в недавнем матче с «Торонто», — волнительная новость для «Вашингтона» перед плей-офф. «Кэпиталз» с капитаном и без него — две совершенно разные команды. Потеря лучшего снайпера и бомбардира — удар для любого клуба.

Овечкин, несмотря на возраст, остается системообразующим игроком «Вашингтона»: через форварда строится розыгрыш большинства, он играет в первом звене и выходит на ключевые отрезки, когда надо забивать важные голы и спасать команду. Равноценной замены Александру нет. В том, что влияние нападающего на результаты «Вашингтона» велико, все убедились в сегодняшнем матче с «Айлендерс». Без Овечкина «Столичных» хватило только на один гол — что настораживает даже больше потерянных очков.

Перед матчем с «Айлендерс» главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт отмечал, что Овечкин может вернуться «со дня на день». Коуч рассчитывает, что капитан поправится перед плей-офф, но точный срок возвращения оценить проблематично. Рисковать здоровьем Александра в ничего не решающем матче в «Вашингтоне» не стали. Травмированного Овечкина в первой тройке с Кузнецовым и Уилсоном заменил 21-летний канадец Коннор Макмайкл.

Большой пользы тренерский ход не принес. Лидеры остались без голов, несмотря на частые удаления «Айлендерс». Коронное большинство осиротело без стреляющего из левого круга вбрасывания Овечкина. Единственную шайбу «Кэпиталз» организовала тройка Никласа Бэкстрема в равных составах. Конор Шири удачно подставил клюшку под дальний бросок Маркуса Юханссона. Правда, гости отыгрались еще до перерыва: отличился Райан Пулок.

Второй период прошел без голов, а в третьем забивали только гости. Ноа Добсон повторил трюк Пулока и расстрелял Илью Самсонова дальним броском в большинстве. Два зеркальных гола вызывают вопросы не только к вратарю, но и к крайним нападающим, которые позволяли защитникам доставлять шайбу до ворот. Большинство «Айлендерс» сработало сегодня идеально: два гола с двух удалений. Чего не скажешь про реализацию «Вашингтона». Мало того что без Овечкина снизилась острота в чужой зоне, так «Кэпиталз» умудрились привезти себе гол в большинстве. Серия диких рикошетов помогла Кейси Сизикасу забросить самую странную шайбу в карьере.