Определились 15 из 16 участников Кубка Стэнли-2022

27 апреля команды провели очную встречу, и «Старз» одержали важнейшую победу — 3:2 Б. За два матча до конца регулярного чемпионата «звезды» опережают «рыцарей» на 4 очка. «Даллас» в заключительных матчах «регулярки» сыграет с «Аризоной» и «Анахаймом», «Вегас» — с «Чикаго» и «Сент-Луисом».