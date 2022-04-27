Определились 15 из 16 участников Кубка Стэнли-2022
По итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ определились несколько новых участников плей-офф. Таким образом, на данный момент известны 15 из 16 участников Кубка Стэнли.
По итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ определились несколько новых участников плей-офф. Таким образом, на данный момент известны 15 из 16 участников Кубка Стэнли.
От Восточной конференции за трофей поборются «Флорида», «Торонто», «Каролина», «Рейнджерс», «Тампа», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».
На Западе в плей-офф вышли «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».
Последнюю путевку от Западной конференции разыграют «Даллас» и «Вегас».
27 апреля команды провели очную встречу, и «Старз» одержали важнейшую победу — 3:2 Б. За два матча до конца регулярного чемпионата «звезды» опережают «рыцарей» на 4 очка. «Даллас» в заключительных матчах «регулярки» сыграет с «Аризоной» и «Анахаймом», «Вегас» — с «Чикаго» и «Сент-Луисом».