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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадская хоккейная лиги не допустила россиян и белорусов к драфту

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские и белорусские юниоры не будут допущены к драфту Канадской хоккейной лиги (CHL) 2022 года, сообщается на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

CHL является организацией, которая объединяет три крупнейшие юниорские лиги Канады — Хоккейную лигу Онтарио (OHL), Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека (QMJHL) и Западную хоккейную лигу (WHL). Драфт CHL проводится после драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на нем выбираются игроки, не являющиеся гражданами США или Канады.

«Канадская хоккейная лига объявила, что российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в драфте CHL 2022 года, который состоится 1 июля. Сюда не входят игроки, которые в настоящее время находятся в защищенном списке команд лиги. Канадская хоккейная лига по-прежнему привержена безопасности, благополучию и развитию всех своих игроков, независимо от страны их происхождения», — говорится в заявлении.

Всего на драфте CHL был выбран 421 российский хоккеист, из них 89 позднее стали игроками НХЛ.

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