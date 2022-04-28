Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 28 апреля. «Даллас» гарантировал себе как минимум восьмую строчку в таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал последним участником плей-офф. Об этом стало известно в четверг после того, как команда завершила вничью основное время матча против «Аризоны».

«Даллас» уступил «Аризоне» в овертайме со счетом 3:4 и заработал по итогам игры одно очко. Всего в активе команды 96 очков в 81 матче, она стала недосягаема для «Вегаса», который идет девятым в Западной конференции. В плей-офф НХЛ выходят три лучших клуба каждого дивизиона и две сильнейшие команды конференций из числа не попавших в тройку в своем дивизионе.

Из Западной конференции в плей-офф также отобрались «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».

Из Восточной конференции в плей-офф вышли «Флорида», «Каролина», «Торонто», действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».

По итогам текущего регулярного чемпионата в плей-офф не вышли три полуфиналиста прошлого розыгрыша Кубка Стэнли — «Вегас», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль». Это первый подобный случай в истории НХЛ.