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10:45 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги

Последним участником Кубка Стэнли текущего сезона стал «Даллас».

Даллас
АризонаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 28 апреля. «Даллас» гарантировал себе как минимум восьмую строчку в таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал последним участником плей-офф. Об этом стало известно в четверг после того, как команда завершила вничью основное время матча против «Аризоны».

«Даллас» уступил «Аризоне» в овертайме со счетом 3:4 и заработал по итогам игры одно очко. Всего в активе команды 96 очков в 81 матче, она стала недосягаема для «Вегаса», который идет девятым в Западной конференции. В плей-офф НХЛ выходят три лучших клуба каждого дивизиона и две сильнейшие команды конференций из числа не попавших в тройку в своем дивизионе.

Из Западной конференции в плей-офф также отобрались «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».

Из Восточной конференции в плей-офф вышли «Флорида», «Каролина», «Торонто», действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».

По итогам текущего регулярного чемпионата в плей-офф не вышли три полуфиналиста прошлого розыгрыша Кубка Стэнли — «Вегас», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль». Это первый подобный случай в истории НХЛ.

Регулярный сезон НХЛ завершится матчем «Виннипег» — «Сиэтл» 1 мая, плей-офф начнется 2 мая. На данный момент известны две пары первого раунда — «Эдмонтон» встретится с «Лос-Анджелесом», «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой».

Даллас
3:4ОТ
2:0, 1:0, 0:3
Аризона
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