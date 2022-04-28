Тренер «Вашингтона» рассказал о травме Овечкина

«Сейчас его статус — “со дня на день”. Я, конечно, надеюсь, что это не что-то долгосрочное. Мы собираемся делать правильные вещи. Он приходил вчера. Он пытается понять, на каком этапе находится, и посмотреть, сможет ли он подготовиться. Сейчас, на мой взгляд, возвращаться в состав просто нет смысла.



Близится окончание регулярного чемпионата, и я не думаю, что мы хотим, чтобы он вернулся, пока он не будет на 100 процентов готов. Я, конечно, надеюсь, что он будет готов и доступен к первой игре плей-офф. Но опять же, когда твой статус “со дня на день”, есть определенные вещи, о которых мы сами не знаем. Не знаем, когда это может произойти.



Если бы вчера была игра плей-офф, он бы не сыграл? Нет», — сказал Лавиолетт The Sports Junkies.