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11:46 (мск), источник: Sport24

Тренер «Вашингтона» рассказал о травме Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья Александра Овечкина, который получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ c «Торонто Мэйпл Лифс».

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Источник: Reuters

«Сейчас его статус — “со дня на день”. Я, конечно, надеюсь, что это не что-то долгосрочное. Мы собираемся делать правильные вещи. Он приходил вчера. Он пытается понять, на каком этапе находится, и посмотреть, сможет ли он подготовиться. Сейчас, на мой взгляд, возвращаться в состав просто нет смысла.

Близится окончание регулярного чемпионата, и я не думаю, что мы хотим, чтобы он вернулся, пока он не будет на 100 процентов готов. Я, конечно, надеюсь, что он будет готов и доступен к первой игре плей-офф. Но опять же, когда твой статус “со дня на день”, есть определенные вещи, о которых мы сами не знаем. Не знаем, когда это может произойти.

Если бы вчера была игра плей-офф, он бы не сыграл? Нет», — сказал Лавиолетт The Sports Junkies.

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