Текущие события
Хоккей. НХЛ
29.04
Айлендерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
29.04
Бостон
Баффало
Хоккей. НХЛ
29.04
Каролина
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
29.04
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
29.04
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
29.04
Миннесота
Калгари
Хоккей. НХЛ
29.04
Колорадо
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
29.04
Эдмонтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.04
Ванкувер
Лос-Анджелес
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Сиэтл
Лос-Анджелес
35
03:30
Даллас
Аризона
ОТ
34
03:30
Чикаго
Вегас
Б
43
02:30
Рейнджерс
Монреаль
34
02:30
Виннипег
Филадельфия
40
27.04
Сан-Хосе
Анахайм
25
27.04
Ванкувер
Сиэтл
52
27.04
Колорадо
Сент-Луис
53
Хоккей. НХЛ. Все результаты
19:30 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Клубы НХЛ смогут выбирать россиян на драфте-2022

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не ограничены в праве выбирать игроков из России на драфте в июле, заявил Metaratings директор по связям с общественностью Ассоциации игроков лиги (NHLPA) Джонатан Уэзердон.

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«Кто писал о бане российских игроков на предстоящем драфте? Команды сами вправе выбирать игроков из той или иной страны», — сказал Уэзердон.

Ранее сильнейшая юниорская лига Канады CHL уже объявила о недопуске российских и белорусских игроков к участию в драфте CHL-2022.

В рейтинге самых перспективных игроков из Европы в первой десятке три россиянина — Данила Юров («Метталург», 3-е место), Иван Мирошниченко («Омские Крылья», 8), Александр Перевалов («Локо», 10). Возглавляет рейтинг молодых европейцев, доступных для драфта в 2022 г., финский форвард Йоаким Кемелл, на втором месте — герой Олимпийский игр в Пекине словак Юрай Слафковски.

В прошлом году в первом раунде драфта был выбран лишь один российский хоккеист — Федор Свечков под 19-м номером ушел в «Нэшвилл Предаторз».

Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале 7—8 июля.

 Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» на два года
Реконструкция стадиона «Барселоны» начнется в июне. Стоимость проекта не превысит 1,5 млрд евро
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь