Клубы НХЛ смогут выбирать россиян на драфте-2022

«Кто писал о бане российских игроков на предстоящем драфте? Команды сами вправе выбирать игроков из той или иной страны», — сказал Уэзердон.

Ранее сильнейшая юниорская лига Канады CHL уже объявила о недопуске российских и белорусских игроков к участию в драфте CHL-2022.

В рейтинге самых перспективных игроков из Европы в первой десятке три россиянина — Данила Юров («Метталург», 3-е место), Иван Мирошниченко («Омские Крылья», 8), Александр Перевалов («Локо», 10). Возглавляет рейтинг молодых европейцев, доступных для драфта в 2022 г., финский форвард Йоаким Кемелл, на втором месте — герой Олимпийский игр в Пекине словак Юрай Слафковски.

В прошлом году в первом раунде драфта был выбран лишь один российский хоккеист — Федор Свечков под 19-м номером ушел в «Нэшвилл Предаторз».