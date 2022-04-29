«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Айлендерс», пропустив пять голов

Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Брок Нельсон, Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери и Джош Бейли. Российский голкипер Семён Варламов сделал 26 сейвов.

Единственный гол за «Вашингтон» забил Аксель Юнссон-Фьелльбю. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов также не записал на свой счёт результативных действий. Форвард Александр Овечкин не принимал участия в матче из-за травмы.