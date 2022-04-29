«Флорида» стала победителем регулярного чемпионата НХЛ
Команда впервые выиграла Президентский кубок.
Команда впервые выиграла Президентский кубок.
ТАСС, 29 апреля. «Флорида» выиграла регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевала Президентский кубок. Об этом стало известно в пятницу по итогам матча «Колорадо» — «Нэшвилл».
«Колорадо» уступил «Нэшвиллу» в серии буллитов (4:5 Б) и потерял шансы обогнать «Флориду» в турнирной таблице. За 81 игру регулярного чемпионата «Колорадо» набрал 119 очков, «Флорида» — 122.
«Флорида» впервые выиграла Президентский кубок, этот трофей дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф. Команда также стала лучшей в Атлантическом дивизионе. В прошлом сезоне регулярный чемпионата выиграл «Колорадо».
Регулярный сезон НХЛ завершится матчем «Виннипег» — «Сиэтл» 1 мая, Кубок Стэнли начнется 2 мая. Из Западной конференции в плей-офф отобрались «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» и «Даллас». Из Восточной конференции в плей-офф вышли «Флорида», «Каролина», «Торонто», «Тампа», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон». На данный момент известны две пары первого раунда — «Эдмонтон» встретится с «Лос-Анджелесом», «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой».