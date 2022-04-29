«Флорида» стала победителем регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 29 апреля. «Флорида» выиграла регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевала Президентский кубок. Об этом стало известно в пятницу по итогам матча «Колорадо» — «Нэшвилл».

«Колорадо» уступил «Нэшвиллу» в серии буллитов (4:5 Б) и потерял шансы обогнать «Флориду» в турнирной таблице. За 81 игру регулярного чемпионата «Колорадо» набрал 119 очков, «Флорида» — 122.

«Флорида» впервые выиграла Президентский кубок, этот трофей дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф. Команда также стала лучшей в Атлантическом дивизионе. В прошлом сезоне регулярный чемпионата выиграл «Колорадо».