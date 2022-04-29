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Айлендерс
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11:27 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» стала победителем регулярного чемпионата НХЛ

Команда впервые выиграла Президентский кубок.

Флорида
Колорадо
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 29 апреля. «Флорида» выиграла регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевала Президентский кубок. Об этом стало известно в пятницу по итогам матча «Колорадо» — «Нэшвилл».

«Колорадо» уступил «Нэшвиллу» в серии буллитов (4:5 Б) и потерял шансы обогнать «Флориду» в турнирной таблице. За 81 игру регулярного чемпионата «Колорадо» набрал 119 очков, «Флорида» — 122.

«Флорида» впервые выиграла Президентский кубок, этот трофей дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф. Команда также стала лучшей в Атлантическом дивизионе. В прошлом сезоне регулярный чемпионата выиграл «Колорадо».

Регулярный сезон НХЛ завершится матчем «Виннипег» — «Сиэтл» 1 мая, Кубок Стэнли начнется 2 мая. Из Западной конференции в плей-офф отобрались «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» и «Даллас». Из Восточной конференции в плей-офф вышли «Флорида», «Каролина», «Торонто», «Тампа», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон». На данный момент известны две пары первого раунда — «Эдмонтон» встретится с «Лос-Анджелесом», «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой».

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