«Стодолларовый Кирилл» снова забил! Капризов выиграл матч шикарным броском в овертайме

Волею календаря «Миннесота» завершала регулярку матчами с двумя лидерами Западной конференции — «Калгари» и «Колорадо». Именно в этих играх «Уайлд» предстояло решить задачу по получению преимущества домашней площадки в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом».

Встреча с «огоньками» ожидаемо выдалась упорной. Первый период оказался безголевым, а в начале второго лидер «Флэймз» Джонни Годро огорчил Кэма Тальбо. Посильную помощь своей команде в этом эпизоде оказал российский защитник Никита Задоров, продемонстрировавший удивительную для своих габаритов технику при вводе шайбы в зону.

Впрочем, «Миннесоте» удалось быстро отыграться, а уже на 52-й минуте матча у «дикарей» нашёлся свой голеадор Годро. Фредерик воспользовался ошибкой защитника «Калгари» Гудбрансона, допущенной под мощным прессингом, и броском в ближний угол переиграл Маркстрёма.

Тут уже «Калгари» оказался в неприятном положении отыгрывающихся, но «огоньки» решили эту проблему, не став тянуть до самых последних мгновений основного времени. За 116 секунд до сирены достиг цели дальний кистевой бросок Линдхольма с передачи Задорова. А чуть раньше Никита едва не забил сам после сольной вылазки к владениям Тальбо.

Так команды доигрались до овертайма, но в нём всё решилось очень быстро. На 34-й секунде Андерссон схватил удаление, а уже через 10 секунд швед понуро покидал штрафной бокс. Сверхбыструю реализацию «Миннесоте» обеспечили выигравший вбрасывание Эрикссон Эк, а также тройка Хартман, Фиала и Капризов, разыгравшая молниеносную круговерть с шикарным завершающим броском от россиянина.

Щелчок Капризова, восторженные крики комментатора, объятия игроков «Миннесоты», которым теперь остаётся только не упустить из рук преимущество домашней площадки на старте плей-офф.