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12:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Есть рекорд! Кучеров забил в восьмом матче подряд и повторил достижение Буре и Могильного

Овечкина он уже превзошел.

Тампа-Бэй
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Источник: AP 2022

Выездной матч с «Коламбусом» получился неудачным для «Тампы»: без основного вратаря Андрея Василевского действующие обладатели Кубка Стэнли пропустили пять шайб и проиграли. Но без гола Никиты Кучерова снова не обошлось — уже в восьмом матче подряд!

Восемь матчей с голами подряд — повторение лучшего результата в истории «Тампы» и среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ. Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и теперь разделен между Кучеровым, Александром Могильным и Павлом Буре.

Источник: Спорт-Экспресс

В восьми матчах российский форвард «Тампы» отличился 10 раз. В завершающемся чемпионате только Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари» выдавали настолько продолжительные серии: каждый из них отличался в восьми матчах кряду.

Источник: Спорт-Экспресс

Кучеров, который пропустил из-за травмы почти половину сезона, проводит превосходный апрель. В 15 матчах форвард «Тампы» набрал 29 (14+15) очков, 16 из которых пришлись на последние шесть игр. Сдержать Никиту в этом месяце получилось только у «Бостона» и «Далласа», а «Чикаго» хоть и не пропустил от него, но позволил сделать две голевые передачи.

Источник: Спорт-Экспресс
Коламбус
5:2
1:0, 1:1, 3:1
Тампа-Бэй
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