Есть рекорд! Кучеров забил в восьмом матче подряд и повторил достижение Буре и Могильного

Выездной матч с «Коламбусом» получился неудачным для «Тампы»: без основного вратаря Андрея Василевского действующие обладатели Кубка Стэнли пропустили пять шайб и проиграли. Но без гола Никиты Кучерова снова не обошлось — уже в восьмом матче подряд!

Восемь матчей с голами подряд — повторение лучшего результата в истории «Тампы» и среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ. Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и теперь разделен между Кучеровым, Александром Могильным и Павлом Буре.

В восьми матчах российский форвард «Тампы» отличился 10 раз. В завершающемся чемпионате только Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари» выдавали настолько продолжительные серии: каждый из них отличался в восьми матчах кряду.