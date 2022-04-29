Есть рекорд! Кучеров забил в восьмом матче подряд и повторил достижение Буре и Могильного
Овечкина он уже превзошел.
Овечкина он уже превзошел.
Выездной матч с «Коламбусом» получился неудачным для «Тампы»: без основного вратаря Андрея Василевского действующие обладатели Кубка Стэнли пропустили пять шайб и проиграли. Но без гола Никиты Кучерова снова не обошлось — уже в восьмом матче подряд!
Восемь матчей с голами подряд — повторение лучшего результата в истории «Тампы» и среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ. Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и теперь разделен между Кучеровым, Александром Могильным и Павлом Буре.
В восьми матчах российский форвард «Тампы» отличился 10 раз. В завершающемся чемпионате только Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари» выдавали настолько продолжительные серии: каждый из них отличался в восьми матчах кряду.
Кучеров, который пропустил из-за травмы почти половину сезона, проводит превосходный апрель. В 15 матчах форвард «Тампы» набрал 29 (14+15) очков, 16 из которых пришлись на последние шесть игр. Сдержать Никиту в этом месяце получилось только у «Бостона» и «Далласа», а «Чикаго» хоть и не пропустил от него, но позволил сделать две голевые передачи.