Овечкин пропустил 46 матчей регулярного чемпионата за 17 лет в НХЛ

Всего капитан «Столичных» пропустил лишь 46 матчей регулярного чемпионата за 17 лет в НХЛ, сообщает The Washington Post. За это время «Кэпиталз» провели 1461 матч в регулярке, Овечкин принял участие в 1415 из них.

При этом отмечается, что с момента дебюта россиянина в НХЛ «Вашингтон» сыграл 141 матч в плей-офф и Овечкин выходил на лед в каждом из них.

Отметим, что 28 апреля россиянин принял участие в тренировке «Кэпиталз», но пока не готов вернуться в официальном матче.