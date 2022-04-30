«Вашингтон» уступил «Рейнджерс», потерпев поражение в третьем матче кряду без Овечкина
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать трёхматчевую серию поражений.
В составе «синерубашечников» отличились Филип Хитил, Алекси Лафренье и Драйден Хант. За «столичных» забрасывали Джастин Шульц и Джон Карлсон.
Примечательно, что «Вашингтон» провёл свой третий матч без Александра Овечкина, который продолжает восстановление после полученного повреждения, — в каждом из них они проиграли. В свою очередь, «Рейнджерс» проводили матч без Артемия Панарина, получившего паузу по аналогичной причине.
Результативную передачу в этом матче на свой счёт записал российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который завершил регулярный чемпионат с 78 (24+54) очками.
Ворота «Рейнджерс» в этой игре защищал Александр Георгиев, отразивший 33 броска из 35, а его визави и соотечественник из «Вашингтона» Илья Самсонов — 30 из 33.