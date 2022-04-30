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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Две голевые передачи Кучерова и хет-трик Стэмкоса помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Тампа-Бэй
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Источник: AP 2022

Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Айлендерс» по шайбе на свой счёт записали Жан-Габриэль Пажо, Киффер Беллоуз, а также Джош Бейли.

У гостей хет-триком отметился Стивен Стэмкос, ещё по разу отличились Кори Перри, Райан Макдона и Брэндон Хагель. На счету российского нападающего Никиты Кучерова в этом матче две результативные передачи. Таким образом, в текущем сезоне в его активе их стало уже 44.

После этого матча «Айлендерс» набрали 84 очка и располагаются на девятом месте в таблице Восточной конференции. «Тампа-Бэй» имеет в своём активе 110 очков и занимает четвёртое место в таблице.

Айлендерс
4:6
1:1, 2:0, 1:5
Тампа-Бэй
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