Два очка Дадонова помогли «Вегасу» взять верх над «Сент-Луисом» в результативном матче

Победу в матче одержали гости со счётом 7:4.

За победителей забивали Марк Стоун, Джек Айкел (дубль), Зак Уайтклауд, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Макс Пасиоретти. У хозяев заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон, РайанО’Райлли (дубль) и Джордан Кайру. На счету российского нападающего Евгения Дадонова две голевые передачи.

В параллельном матче в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.