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11:19 (мск), источник: Sport24

Капризов сотворил абсолютный шедевр, окончательно уделав всех русских звезд! У сибиряка — 108 очков за регулярку

Фантастический сезон для Кирилла.

Миннесота
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: NHL.com

Заключительный день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги-2022 с одной стороны получился очень насыщенным — сразу 15 матчей, с другой — не особо интересным. Виноваты в этом команды и отдельные игроки, которые отнеслись к финальной точке гладкой части сезона не очень серьезно. Ничего удивительного в этом нет, все-таки все участники плей-офф к вечеру пятницу были уже определены, но увиденное могло устроить далеко не всех болельщиков.

Например, лучшая команда регулярки «Флорида» вообще забила на игру с худшим клубом года «Монреалем», получив позорные 2:10. Тренерский штаб «Рейнджерс» отобрал у фанатов возможность в очередной раз насладиться игрой Артемия Панарина, предоставив ему отдых перед плей-офф — правда, «синерубашечники» и так справились с «Вашингтоном», который в концовке чемпионата оказался вообще неспособен побеждать без получившего повреждение Александра Овечкина. «Забыли» выйти на лед и четверо русских игроков «Сент-Луиса», весь сезон тащившие команды на себе — в итоге 4:7 от потерявшего мотивацию «Вегаса».

А вот Кирилл Капризов решил до конца оставаться профессионалом и подарил поклонникам «Миннесоты» яркое зрелище. Уже в первом периоде домашней встречи с мощным «Колорадо» русский форвард сотворил настоящий шедевр — подхватил шайбу у собственных ворот, домчался до рамки соперника, заложил там эффектнейший вираж и выдал идеальный голевой пас на партнера. Невероятная красота!

Одного результативного балла Кириллу показалось мало, во второй двадцатиминутке он решил напомнить, что умеет не только творить, но и пахать. В сутолоке у ворот «Эвеланш» гости пытались «закопать» шайбу под вратаря Павела Францоуза, а хозяева старались занести ее за линию. В итоге, это удалось Капризову, забившему 47-й гол в сезоне.

После матча с «Лавинами» в активе россиянина стало 108 очков — Капризов выиграл русскую бомбардирскую гонку сезона, обогнав Панарина сразу на 12 пунктов, ну и естественно побил кучу клубных рекордов. В списке самых результативных игроков лиги сибиряк занял пятое место, обогнав звездного американца из «Торонто» Остона Мэттьюса.

Да и победа над «Колорадо», добытая по большей части руками Кирилла, оказалась совсем не бесполезной — она принесла «Уайлд» преимущество своего льда в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли против «Сент-Луиса». Там от Капризова будут ждать не менее ярких подвигов.

Миннесота
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Колорадо
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