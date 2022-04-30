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11:45 (мск), источник: Чемпионат.com

В НХЛ творится какой-то сюрреализм! Худший клуб сезона растоптал лучший, забросив 10 шайб

Вчера «Флорида» выиграла Президентский кубок, а сегодня была унижена в Монреале. «Пантеры» испортили себе настроение перед плей-офф.

Флорида
МонреальНХЛ: таблица и календарь
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Источник: NHL.com

Последний полноценный день регулярки НХЛ таил в себе много интриг, связанных с распределением команд по парам плей-офф, и вряд ли можно было ожидать, что самым удивительным и зрелищным окажется ничего не решающий матч между лучшей и худшей командой гладкого чемпионата.

Сутки назад «Флорида» «засушила» «Оттаву» в столице Канады, чуть позже пришли новости о поражении «Колорадо» в игре с «Нэшвиллом» — так «пантеры» впервые в своей истории обеспечили победу в регулярке НХЛ и Президентский кубок.

Клуб из штата Флорида прошёл эту длинную дистанцию гладко, ровно, мощно. «Пантер» не выбило из колеи глупое, вынужденное увольнение Джоэля Кенневилля на самом старте сезона, и под руководством и. о. Эндрю Брюнетта они дошагали до результата, который наверняка воспринимается в неискушённом хоккеем городе как успех.

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Прорыв «Флориды» был связан и с личным прогрессом многих лидеров клуба. Голкипер Сергей Бобровский наконец начал играть на том уровне, который и позволил ему претендовать на зарплату в $10 млн в год. Форвард Джонатан Юбердо с первых матчей поднял планку результативности и соответствовал ей до конца, став первым игроком в истории франшизы, кому покорилась отметка в 100 очков за сезон.

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Не провалились и другие лидеры (Барков, Райнхарт, Дюклер, Экблад), у «Флориды» появился баланс, а кроме того, клуб интересно поработал в дедлайн. И теперь очень любопытно будет посмотреть на этих «пантер» в плей-офф.

Но перед стартом матчей Кубка Стэнли «Флорида» умудрилась испортить себе настроение в Монреале. На игру с худшей командой регулярки «пантеры» заявились без всех лидеров, без основных вратарей, но вряд ли кто-то мог предположить, что «Монреаль» так сильно накажет чемпиона регулярки за расслабленность.

10:2! Худший клуб сезона разбомбил лучший — какой-то сюрреализм, даже если принимать во внимание все обстоятельства.

«Монреаль» уже в первом периоде отправил четыре шайбы в ворота несчастного Юнаса Юханссона — шведу сегодня пришлось испить до дна чашу позора. Под занавес отрезка Бен Шьяро отыграл один гол, но во втором отрезке кошмар «Флориды» продолжился — на 34-й минуте «Канадиенс» выигрывали 8:1!

Третий период в таких матчах часто превращается в безголевую скукоту, когда одним уже ничего не надо, а другие давно расстроились и опустили руки. Но тут «Монреаль» выиграл и этот отрезок, доведя общее количество голов до двухзначной цифры. А Коул Кофилд на 49-й минуте к восторгу местной публики оформил первый хет-трик в карьере.

Вот так «Канадиенс», прошлый сезон завершавшие в финале Кубка Стэнли, сумели громко хлопнуть дверью этого сверхнеудачного для них чемпионата и хоть немного порадовать своих фанатов. Вынос лучшей команды регулярки с неприличным счётом (неважно, в каком там составе играла «Флорида»), хет-трик молодого лидера, 37 сейвов Кэри Прайса, пережившего большое возвращение.

Ну, а «пантерам» стоит как можно быстрее забыть про этот досадный и неприятный конфуз. Впереди у «Флориды» плей-офф, в который они заходят в роли одного из фаворитов. И первый соперник у «Пантерз» — опытнейший «Вашингтон».

Монреаль
10:2
4:1, 4:0, 2:1
Флорида
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