«Не расходный материал». Малкин забил дерзкий гол, став соавтором уникального рекорда НХЛ

Завершившийся регулярный чемпионат НХЛ превратился для Евгения Малкина в настоящее испытание. В июне российский ветеран «Питтсбурга» перенёс операцию на колене, после которой восстанавливался в течение семи месяцев.

«Я хочу играть, возможно, ещё 3−4 года, и я не хочу каждую игру беспокоиться о своём колене… Теперь оно стало на 200% сильнее», — над этими словами, сказанными 35-летним Малкиным в декабре, многие лишь посмеялись. Однако довольно быстро Евгению удалось убедить общественность в серьёзности своих намерений.

12 января, в первой же игре после возвращения на лёд, Малкин оформил дубль и ассист — тогда под горячую руку россиянину попался «Анахайм». До конца регулярки уроженец Магнитогорска успел провести ещё 40 матчей. В общей сложности на его счету 42 (20+22) очка.

20-ю шайбу Евгений забросил сегодня — не повезло «Коламбусу». На четвёртой минуте первого периода Малкин дерзко влетел на пятачок соперника и одним касанием поразил ворота Жана-Франсуа Берюбе.

Этот гол позволил Малкину войти в сонм великих современников. Отметку в 20+ заброшенных шайб за сезон он покорил в 13-й раз за карьеру. Среди игроков НХЛ это четвёртый показатель. Чаще двадцатку выбивали только одноклубник Малкина — Сидни Кросби (14 сезонов), Патрик Кейн из «Чикаго» (14) и Александр Овечкин из «Вашингтона» (17).

Кроме того, Евгений стал 136-м хоккеистом в текущем сезоне НХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 20 заброшенных шайб. Прежний рекорд по этому показателю держался с сезона-1980/81, когда как минимум 20 голов забили 135 хоккеистов.

В матче с «Коламбусом» Малкин попал в протокол ещё и в качестве ассистента. На седьмой минуте он помог отличиться Маркусу Петтерссону и тем самым отправил на скамью запасных голкипера «Блю Джекетс» Берюбе.

Замена вратаря спасла «Коламбус» от сокрушительного поражения. Вышедший Элвис Мерзликин сделал 40 сейвов, но всё-таки пропустил две шайбы. В итоге «Питтсбург» одержал уверенную победу со счётом 5:3 и с хорошим настроением входит в плей-офф. В первом раунде «Пингвинов» ждёт «Нью-Йорк Рейнджерс» во главе с Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным.

В Нью-Йорке, кажется, таким соперником не очень довольны.

«Надеялся, что мы не будем играть в плей-офф против Кросби и Малкина», — написал в соцсетях Энди, один из болельщиков «Рейнджерс».

А вот фанаты «Пингвинов» своих лидеров разделяют.

«Все эти разговоры о том, что Сид и Летанг проводят выдающиеся сезоны, ни о чём. Тут Малкин забил 20 голов в 40 играх после операции на колене!» — написал BadOpinionHaver.