Определились все пары плей-офф Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 30 апреля. «Аризона» в субботу обыграла «Нэшвилл» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отыграв отставание в четыре шайбы.

В составе победителей шайбы забросили Шейн Гостисбеер (14-я и 51-я минуты), Трэвис Бойд (35), Джек Макбэйн (39) и Майкл Каркон (42). У проигравших отличились Колтон Сиссонс (1), Райан Джохансен (3), Ээли Толванен (3) и Микаэль Гранлунд (7).

«Аризона» набрала 57 очков в 82 матчах по итогам регулярного чемпионата и осталась на восьмом месте в Центральном дивизионе, заняв при этом последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с 97 очками после 82 встреч стал пятым в Центральном дивизионе и пробился в плей-офф с восьмой позиции на Западе.

После поражения «Нэшвилла» стали известны все пары плей-офф НХЛ. В первом раунде Восточной конференции «Вашингтон» встретится с «Флоридой», «Питтсбург» — с «Рейнджерс», «Каролина» — с «Бостоном», а «Торонто» — с «Тампой». На Западе «Колорадо» сыграет с «Нэшвиллом», «Миннесота» — с «Сент-Луисом», «Калгари» — с «Далласом», «Эдмонтон» — с «Лос-Анджелесом».

Матчи плей-офф НХЛ стартуют в ночь на 3 мая.

Лучшие игроки регулярного чемпионата

Лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету канадца 123 очка (44 шайбы + 79 результативных передач) в 80 матчах.

Лучшим снайпером стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший 60 шайб в 73 играх. Хоккеист является первым уроженцем США, кто смог достичь этой отметки, и первым игроком с сезона-2011/12, который поразил ворота соперников 60 раз, — тогда 60 шайб по итогам регулярного чемпионата забросил нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос.

Лучшим бомбардиром среди россиян стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 108 очков (47+61) в 81 матче. Нападающий переписал клубные рекорды по голам, результативным передачам и количеству очков в одном регулярном чемпионате.

Больше всех среди россиянин в регулярном чемпионате забросил Александр Овечкин, на счету которого 50 шайб в 77 встречах. Нападающий «Вашингтона» в девятый раз в карьере забросил минимум 50 шайб, сравнявшись по этому показателю с рекордсменами лиги — канадцами Майком Босси и Уэйном Гретцки.

Лучшим ассистентом в регулярном чемпионате стал нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, канадец сделал 85 результативных передач в 80 матчах.