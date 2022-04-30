Овечкин против Бобровского, Панарин против Малкина. В НХЛ известны все пары плей-офф

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 официально завершится 1 мая, когда на лёд выйдут «Виннипег Джетс» и «Сиэтл Кракен». Но ответы на все ключевые вопросы были получены уже сегодня, когда 30 команд лиги провели последние матчи в регулярке. Все участники розыгрыша Кубка Стэнли были определены ещё до начала сегодняшнего игрового дня.

За Кубок Стэнли от Восточной конференции поборются «Каролина», «Рейнджерс», «Питтсбург», «Флорида», «Торонто», «Тампа», «Бостон» и «Вашингтон». От Западной конференции готовиться к главным матчам сезона отправляются «Колорадо», «Калгари», «Сент-Луис», «Миннесота», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» и «Даллас». А сегодняшний игровой день позволил расставить все команды по парам первого раунда плей-офф.

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Регламент первого раунда плей-офф

Напоминаем, по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей место второй уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на позиции первой уайлд-кард. В результате были образованы следующие пары.

Восточная конференция:

«Рейнджерс» (2B) — «Питтсбург» (3B)

«Торонто» (2A) — «Тампа» (3A)

«Флорида» (1A) — «Вашингтон» (4B)

«Каролина» (1B) — «Бостон» (4A)

Западная конференция:

«Миннесота» (2A) — «Сент-Луис» (3A)

«Эдмонтон» (2B) — «Лос-Анджелес» (3B)

«Колорадо» (1A) — «Нэшвилл» (4B)

«Калгари» (1B) — «Даллас» (4A).

Как будут образованы пары второго раунда плей-офф

Лучшая команда каждого дивизиона получает посев с № 1. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в своих дивизионах, получают соответственно посев № 2 и № 3 и встречаются между собой в первом раунде плей-офф. Команды, которые пробились в плей-офф с позиции уайлд-кард, получают посев под № 4. Каждая из команд, получившая четвёртый посев, будет играть против лучшей команды дивизиона (посев № 1).

Далее в ход идут дополнительные показатели. Среди команд, занявших первые места в дивизионах, кто-то набрал больше очков, а кто-то меньше — условно говоря, 1А и 1 В. Так же как и уайлд-карды получили по две команды из конференции, одна набрала больше очков, а другая меньше — условно 4А и 4 В. Всё просто: 1А играет с 4 В, а 1 В с 4А.

По какому принципу команды получают 2A, 3A, 2B и 3B? Всё происходит в зависимости от того, какой победитель дивизиона набрал больше очков в конференции. «Флорида» набрала больше очков, чем «Каролина», а «Колорадо» в заочном споре опередил «Калгари». Таким образом, именно их дивизионы и получили посев A. Соответственно, во втором раунде состоятся условные «финалы дивизионов». На практике это означает, что мы увидим следующие пары:

Восточная конференция:

«Флорида» (1A) — «Вашингтон» (4B)/ «Торонто» (2A) — «Тампа» (3A)

«Каролина» (1B) — «Бостон» (4A)/ «Рейнджерс» (2B) — «Питтсбург» (3B);

Западная конференция:

«Колорадо» (1A) — «Нэшвилл» (4B)/ «Миннесота» (2A) — «Сент-Луис» (3A)

«Калгари» (1B) — «Даллас» (4A)/ «Эдмонтон» (2B) — «Лос-Анджелес» (3B).

Затем состоятся финалы Восточной и Западной конференций, после чего пройдёт финал Кубка Стэнли. Серии каждого раунда плей-офф играются до четырёх побед. Плей-офф стартует в ночь со 2 на 3 мая.

Основные интриги для российского зрителя

Если отрешиться от конкретных болельщицких пристрастий, то нетрудно догадаться, что в первом раунде плей-офф наибольший интерес для российского зрителя вызовут три противостояния в Восточной конференции и ещё одно на Западе. Лучший российский снайпер в истории НХЛ капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе с Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым, Ильёй Самсоновым сойдутся с обладателем Президентского кубка «Флоридой», первым номером которой является Сергей Бобровский.

Украшением Востока должна стать и дуэль Артемия Панарина («Рейнджерс») и Евгения Малкина («Питтсбург»). Небольшая травма помешала Артемию впервые в карьере добраться до отметки в 100 очков в регулярке, но к старту плей-офф один из самых креативных форвардов НХЛ будет в строю «синерубашечников». В помощь Панарину лучший голкипер завершающейся регулярки Игорь Шестёркин, а компанию Малкину как обычно составит капитан «пингвинов» Сидни Кросби. Вместе с защитником Крисом Летангом они намерены едва ли не последний раз в карьере побороться за четвёртый Кубок Стэнли.

«Нынешний сезон — наш последний шанс на совместный Кубок? Совершенно не хочется об этом думать, но ты понимаешь, что такое возможно. Ты просто пытаешься принять это и наслаждаться этим как можно больше, потому что знаешь, что это не будет продолжаться вечно. Думаю, что буду пытаться наслаждаться и быть благодарным за возможность сделать это снова», — сказал накануне Кросби.

Ещё одной топ-парой в первом раунде плей-офф станет разборка «Тампы» и «Торонто». Обладатель двух последних Кубков Стэнли буксовал на протяжении большей части регулярки, но под конец раскатился и стал демонстрировать голевые чудеса в атаке. Достаточно сказать, что в последних девяти матчах Никита Кучеров принял участие в 23 заброшенных шайбах.

Однако форма Андрея Василевского вызывает определённые опасения, и его не лучшим состоянием может воспользоваться мощная и невероятно талантливая атака «Торонто» в лице Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Вильяма Нюландера, Митчелла Марнера и многих других, в число которых входит и Илья Михеев. В последний раз «кленовые листья» пробивались во второй раунд плей-офф в далёком 2004 году. И в этом сезоне болельщики «Торонто» надеются на то, что именно их команда положит конец гегемонии «молний».

Не стоит сбрасывать со счетов и противостояние Андрея Свечникова с «Бостоном». Но куда больший интерес вызывает пара «Миннесоты» и «Сент-Луиса». 25-летний Кирилл Капризов завершил регулярку со 108 очками, что является 10-м местом за всю историю НХЛ среди российских игроков. Его «Миннесота» набрала прекрасный ход на финише регулярки, но в серии с «Сент-Луисом» никого нельзя назвать фаворитом. Уж слишком хороши и «музыканты», в составе которых выделяются Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв.