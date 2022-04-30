Бобровский и Василевский показали лучший результат по победам среди вратарей сезона НХЛ

Российские вратари Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») одержали больше всех побед в регулярке среди игроков своего амплуа — по 39.

Бобровский при этом провёл 54 матча и оформил три шат-аута, Василевский сыграл в 63 встречах и в двух матчах отстоял на ноль.