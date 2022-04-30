Бобровский и Василевский показали лучший результат по победам среди вратарей сезона НХЛ

Российские вратари Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») одержали больше всех побед в регулярке среди игроков своего амплуа — по 39.
Бобровский при этом провёл 54 матча и оформил три шат-аута, Василевский сыграл в 63 встречах и в двух матчах отстоял на ноль.
Также в топ-5 по количеству побед в сезоне вошли Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз», 38 побед), Якоб Маркстрём («Калгари Флэймз», 37) и Дарси Кемпер («Колорадо Эвеланш», 37). Одной победы для попадания в пятёрку не хватило Игорю Шестёркину из «Нью-Йорк Рейнджерс» — 36 выигранных матчей.