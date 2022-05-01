Кросби допустил возможный уход Малкина из «Питтсбурга»

ТАСС, 1 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Сидни Кросби рад играть в одной команде с российским нападающим Евгением Малкиным, но не исключает возможного ухода игрока из команды. Комментарий Кросби в воскресенье приводит пресс-служба НХЛ.

Контракты «Питтсбурга» с Малкиным и американским защитником Крисом Легантом истекают в конце текущего сезона, после чего они станут неограниченно свободными агентами.

«Как бы вы не хотели об этом думать, вы понимаете, что это может произойти, — сказал Кросби. — Я просто пытаюсь наслаждаться этим как можно больше и пытаюсь принять все это, потому что вы знаете, что это не будет длиться вечно, будь то [уход хоккеистов из клуба] в этом году или в будущем. Я просто пытаюсь быть благодарным за возможность сыграть с ними снова».

Кросби 34 года, он был выбран «Питтсбургом» на драфте 2005 года под общим первым номером, в том же сезоне дебютировал за клуб. Малкину 35 лет, он был выбран на драфте 2004 года под общим вторым номером, выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Хоккеисты стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».