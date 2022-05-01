Последний шанс Овечкина замахнуться на Кубок? 8 вопросов к стартующему плей-офф НХЛ

Совсем скоро в Национальной хоккейной лиге начнется пора кубковых поединков. И перед плей-офф у болельщиков и экспертов возникает немало вопросов о том, как все пройдет, кто станет героем, а кто — неудачником. Самые актуальные из них мы попытались обозначить.

Пройдет ли «Торонто» первый раунд?

Самый популярный клуб мира, в котором нынче играет лучший снайпер сезона Остон Мэттьюс, последний раз выходил во второй раунд плей-офф 18 лет назад — в 2004 году. После этого последовали почти два десятилетия неудач: либо команда не выходила в плей-офф, либо вылетала оттуда экспресс-методом. В этом сезоне задача проще не стала, хотя «Мэйпл Лифс» провел отличный регулярный чемпионат, но играть «Торонто» предстоит с действующим чемпионом «Тампой», и эта серия обещает быть бальзамом для глаз хоккейных гурманов.

Очень многое для «Кленовых листьев» будет зависеть от игры голкипера Джека Кэмпбелла, который вроде бы преодолел последствия травмы и полностью восстановился. Еще больше будет зависеть от Митча Марнера, а, вернее, от его способности набирать очки в те моменты, когда это более всего необходимо. В регулярном чемпионате он набрал 97 очков, но за два последних сезона в плей-офф не отметился ни одним забитым голом. В такой ситуации один Мэттьюс не сможет в одиночку вытащить «Торонто» во второй раунд, поскольку все знают, кто играет в воротах «Молний».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oBWih8jJq0s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сколько бензина в баках у Майка Смита?

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль на двоих набрали почти 250 очков за сезон. Но то, как далеко «Эдмонтон» сможет продвинуться по кубковой сетке, будет зависеть от игры вратаря Майка Смита. В нынешнем сезоне он отыграл всего 28 матчей (личный антирекорд), а в прошлом месяце ему исполнилось 40 лет. Два последних сезона Смит в плей-офф выглядел усталым, но его игра в последний месяц (9 побед, 1,66 гола за матч, 95,2% бросков) приятно удивила. С такой статистикой он должен быть свежим как никогда.

Джонни Годро будет результативен в плей-офф?

Еще один «вечный» герой регулярки и неудачнику кубковых сражений. Годро в этом году прошел путь от приманки для обмена до кандидата на «Харт Трофи», и нет сомнений, что человек, набравший 115 очков за регулярный чемпионат, получит хороший новый контракт. Но, конечно, для максимизации своего финансового потенциала, надо как следует сыграть в розыгрыше Кубка Стэнли. У «Калгари» есть многие компоненты, которые позволяют пройти далеко, но от игры Годро будет зависеть общий настрой.

Какой команде нужно кровь из носа доказывать свою состоятельность?

В начале сезона главным кандидатом на обладание Кубком Стэнли считался «Колорадо», которому пора бы уже реализовать свой потенциал. «Лавины» стали лучшими на Западе, а четверо игроков «Эвеланш» вошли в топ-20 по результативности. И все же, история не на стороне команды из Денвера. «Колорадо» не выходил в финал конференции аж с 2002 года, что частично объяснимо постоянными вратарскими проблемами. Еще одним человеком, которому надо доказывать, будет Назем Кадри, который дважды выходил в плей-офф с «Торонто» и ничего не добился, а в прошлом году в «Колорадо» заработал глупую дисквалификацию и это потенциально стоило команде Чаши.

Какой команде предстоит больше всего беспокоиться о качестве вратарской линии?

Нынче с голкиперами случился какой-то удивительный падеж. Тристан Джарри из «Питтсбурга», Юусе Сарос из «Нэшвилла», Фредерик Андерсен и Антти Раанта из «Каролины» выбрали худшее время в году, чтобы «сломаться». Про Джека Кэмпбелла из «Торонто» уже было сказано, а ведь есть еще и ужасно нестабильный «Вашингтон» с двумя «вратарями номер полтора» Ванечеком и Самсоновым. Дуэт из «Ураганов» вроде бы восстановится к старту первого раунда, что может стать критически важным для результата — не случайно Андерсен и Раанта завоевали «Уильям Дженнингс Трофи» (наименьшее количество пропущенных шайб).

У какого канадского клуба наибольшие шансы выиграть Кубок Стэнли?

Канада остается без Чаши уже очень давно: последним клубом с Кубком Стэнли был «Монреаль» 1993 года, обыгравший в финале «Лос-Анджелес». С тех пор трофей неизменно остается в Штатах, но и в нынешнем сезоне явного фаворита у Канады нет. Конечно, болельщикам бы хотелось увидеть в финале битву Макдэвида и Мэттьюса, но вряд ли нестабильные коллективы смогут далеко пройти. Возможно, лучше других требованиям отвечает «Калгари», где есть хорошее нападение, опыт, габаритные игроки и вратарь, входящий в топ-5. А главное — есть тренер, который умеет нажимать нужные кнопки.

Это последний кубковый «танец» Кросби и Овечкина?

Окно возможностей этих звездных хоккеистов вместе с их командами стремительно закрывается. «Вашингтон» уже попал в плей-офф на нижних строчках, «Питтсбург» тоже давно не фаворит. Смогут ли Александр и Сидни сыграть в плей-офф в следующем сезоне? К самим капитанам претензий не может быть никаких: у Ови — 90 очков за сезон, у Кросби — 84. Шансов на чемпионство у обоих крайне мало, и если не случится обменов, то это может быть последним кубковым «танцем» для Овечкина и Кросби. Не забудем, что последний раз и «Вашингтон», и «Питтсбург» выигрывали кубковую серию в 2018 году — это было первое и единственное чемпионство «Столичных».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eeQ01fnxO3Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» станет первой командой за 40 лет, кто возьмет три Кубка Стэнли подряд?

Последний раз такой командой были «Островитяне» в 1983 году, и с тех пор выиграть три года кряду никому не удавалось. Конечно, это безумно трудно. Но, за исключением обновленного третьего звена, нынешняя «Тампа» — это копия прошлогодней, чемпионской команды. Стивен Стэмкос набрал рекордные в карьере 103 очка, великлепен был и Виктор Хедман (20 голов, 84 очка). Никита Кучеров набрал потрясающую форму к весне, а главным героем снова может стать Андрей Василевский. Недавно он был признан другими хоккеистами тем голкипером, которого почти все хотят видеть в собственных воротах, а это говорит само за себя.