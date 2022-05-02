Остон Мэттьюс выиграл «Морис Ришар трофи» как лучший снайпер регулярного сезона НХЛ
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером завершившегося в воскресенье регулярного чемпионата НХЛ.
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером завершившегося в воскресенье регулярного чемпионата НХЛ.
Американец забросил 60 шайб в 73 матчах. Второе место в списке снайперов занял форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (55 голов в 80 встречах), третье — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер (52 шайбы в 81 матче).
Четвертым снайпером регулярки стал российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отличившийся 50 раз. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 47 голами разделил пятое место с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором.
Мэттьюс стал обладателем приза «Морис Ришар трофи». Рекордсменом по этому показателю является Овечкин, который выигрывал звание лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ девять раз.