Остон Мэттьюс выиграл «Морис Ришар трофи» как лучший снайпер регулярного сезона НХЛ

Американец забросил 60 шайб в 73 матчах. Второе место в списке снайперов занял форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (55 голов в 80 встречах), третье — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер (52 шайбы в 81 матче).

Четвертым снайпером регулярки стал российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отличившийся 50 раз. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 47 голами разделил пятое место с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором.