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10:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Готов к работе»: Панарин — о старте Кубка Стэнли

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернется к первому матчу плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.

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Источник: AP 2022

Панарин пропустил два последних матча регулярного чемпионата из-за травмы верхней части тела.

«Готов к работе, взволнован. Еще два дня до плей-офф. Эмоции довольно велики. Я просто рад. Конечно, если у тебя в голове все в порядке, то твое тело тоже чувствует себя лучше», — сказал хоккеист.

В текущем сезоне Панарин принял участие в 75 матчах, в которых набрал 96 очков (22 гола и 74 передачи), став лучшим бомбардиром команды. В первом раунде плей-офф «Рейнджерс» сыграют с «Питтсбургом». Первый матч в серии до четырех побед пройдет 3 мая.

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