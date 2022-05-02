«Готов к работе»: Панарин — о старте Кубка Стэнли
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернется к первому матчу плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернется к первому матчу плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.
Панарин пропустил два последних матча регулярного чемпионата из-за травмы верхней части тела.
«Готов к работе, взволнован. Еще два дня до плей-офф. Эмоции довольно велики. Я просто рад. Конечно, если у тебя в голове все в порядке, то твое тело тоже чувствует себя лучше», — сказал хоккеист.
В текущем сезоне Панарин принял участие в 75 матчах, в которых набрал 96 очков (22 гола и 74 передачи), став лучшим бомбардиром команды. В первом раунде плей-офф «Рейнджерс» сыграют с «Питтсбургом». Первый матч в серии до четырех побед пройдет 3 мая.