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10:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин ответил на вопрос, сыграет ли он в первом матче плей-офф НХЛ

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает восстановление после травмы.

Вашингтон
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Источник: AP 2022

В ночь на 3 мая в НХЛ стартуют первые матчи серий первого раунда плей-офф НХЛ. «Вашингтон» сыграет против победителя регулярного чемпионата «Флориды».

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает восстановление после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата против «Торонто», когда россиянин споткнулся о клюшку голкипера и ударился о борт.

«Посмотрим», — ответил Овечкин и улыбнулся, когда его спросили, сыграет ли он в первой игре против «Флориды».

Отмечается, что на последней тренировке Александр занимался в общей группе и тренировал свой классический бросок из круга вбрасывания. Овечкин не подтвердил, что сыграет в первом матче, однако сказал, что чувствует себя «хорошо».

«Очевидно, мы знали, что вышли в плей-офф и просто решили отдохнуть», — цитирует Ови официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярки капитан «Вашингтона» провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.

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