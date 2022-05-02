Овечкин ответил на вопрос, сыграет ли он в первом матче плей-офф НХЛ

В ночь на 3 мая в НХЛ стартуют первые матчи серий первого раунда плей-офф НХЛ. «Вашингтон» сыграет против победителя регулярного чемпионата «Флориды».

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает восстановление после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата против «Торонто», когда россиянин споткнулся о клюшку голкипера и ударился о борт.

«Посмотрим», — ответил Овечкин и улыбнулся, когда его спросили, сыграет ли он в первой игре против «Флориды».

Отмечается, что на последней тренировке Александр занимался в общей группе и тренировал свой классический бросок из круга вбрасывания. Овечкин не подтвердил, что сыграет в первом матче, однако сказал, что чувствует себя «хорошо».

«Очевидно, мы знали, что вышли в плей-офф и просто решили отдохнуть», — цитирует Ови официальный сайт НХЛ.