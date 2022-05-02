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12:46 (мск), источник: Sport24

Овечкин попробует выбить Бобровского, трио из «Тампы» — оформить золотой хет-трик. Все русские в Кубке Стэнли-2022

Следим за всеми нашими.

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Источник: NHL.com

Уже ближайшей ночью в Национальной хоккейной лиге начинается плей-офф, в котором примут участие два с половиной десятка российских легионеров.

н. Кирилл Капризов, з. Дмитрий Куликов («Миннесота»)

Источник: AP 2022

Для Кирилла этот сезон получился триумфальным. Он стал настоящим лидером «Уайлд», побил массу клубных и личных рекордов, а кроме этого, именно Капризов стал самым результативным россиянином в регулярном чемпионате. 108 очков в 81 матче — результат великолепный, и лишь три шайбы не хватило новокузнечанину, чтобы добраться до голевого «полтинника».

У Куликова сезон тоже получился неплохим: он провел 80 матчей, чего с ним не случалось аж с 2013 года, показал лучшую результативность за 10 лет (7 голов, 17 передач) и установил личный рекорд по показателю полезности (+23). После долгих мытарств и восстановлений после травм Дмитрий наконец-то нашел тихую гавань, где ему доверяют.

В плей-офф Капризову и компании предстоит сражаться с «Сент-Луисом», и это будет одна из самых захватывающих кубковых битв на Западе. Команды по силе примерно равные, а дуэль Кирилла и Владимира Тарасенко должна стать украшением серии.

н. Артемий Панарин, в. Игорь Шестеркин, в. Александр Георгиев («Рейнджерс»)

Источник: AP 2022

Сезон у Хлебушка был очень неплохим, но неровным. Артемий то вспыхивал силой своего таланта, то ненадолго пропадал, но, в целом, Панарин был на высоте. Форвард установил личный рекорд по очкам (96 за сезон), был очень полезен (+21) и установил личный рекорд по баллам в большинстве (37). Россиянин здорово сыгрался с приобретенным в «Виннипеге» Эндрю Коппом, так что в плей-офф проблем в плане взаимодействия быть не должно.

Что же касается Шестеркина, то здесь говорить много не нужно: Игорь был великолепен и очень надежен, благодаря чему «Рейнджеры» до последнего претендовали на титул победителя дивизиона (он достался «Каролине»). Шестеркин же стал наиболее вероятным кандидатом на приз лучшему вратарю сезона и наверняка будет в тройке номинантов на «Харт Трофи» (MVP сезона), который вратарю выиграть очень трудно.

Играть «Рейнджерам» предстоит с «Питтсбургом», где есть проблемы во вратарской линии. Несмотря на то, что окно возможностей у «Пингвинз» уже почти закрылось, «Синерубашечникам» предстоит очень непростая серия, поскольку лидеры «Питтсбурга» обладают огромным кубковым опытом, которого нет у ньюйоркцев.

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н. Александр Овечкин, н. Евгений Кузнецов, в. Илья Самсонов, з. Дмитрий Орлов («Вашингтон»)

Источник: AP 2022

Русская диаспора в «Кэпиталз» провела неоднозначный сезон. У Овечкина все хорошо: он снова выбил 50 голов, был хорош и надежен, поскольку именно на Александре «ехала» вся захандрившая команда в январе и феврале. Кузнецов почти вышел на график «очко за игру» (78 баллов в 79 матчах) и показал лучший результат за четыре года, удачно подменяя травмированного Никласа Бэкстрема.

Орлов заработал «+25» и 35 очков, что стало новым личным рекордом результативности, а вот у Самсонова дела обстоят не очень. Илья снова не реализовал свои шансы стать первым номером «Вашингтона», напропускал глупых голов и проиграл конкуренцию такому же нестабильному Витеку Ванечеку, который начнет плей-офф в качестве стартера. По слухам, с Самсоновым могут расстаться предстоящим летом, но пока ему предстоит ждать своего шанса за спиной чеха, которому, впрочем, грозная «Флорида» вполне может накидать полную «авоську».

Что же до Овечкина и Кузнецова, то их противостояние с Сергеем Бобровским будет очень интересным, поскольку «Флорида» впервые реализовала потенциал и стала победителем регулярного чемпионата, что, как известно, часто воспринимают как черную метку в плей-офф.

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н. Владимир Тарасенко, н. Павел Бучневич, н. Иван Барбашев, н. Алексей Торопченко, н. Клим Костин («Сент-Луис»)

Источник: AP 2022

Тарасенко, еще недавно просивший обмена из «Блюз», сыграл фантастически удачно. Владимир набрал 82 очка в 75 матчах, преодолел отметку в 30 заброшенных шайб и снова стал тем великолепным, ярким форвардом, который еще совсем недавно держал над головой Кубок Стэнли. Очевидно, что Тарасенко удалось преодолеть негативные последствия сложных взаимоотношений с медиками и руководством клуба, что самым позитивным образом сказалось на его игре.

Здорово выглядел и Бучневич, которого обменяли из «Рейнджерс», и о котором болельщики «Синерубашечников» не раз всплакнули. 76 очков в 73 матчах — солидное превышение прежнего личного рекорда, и череповчанину впору сказать спасибо руководство «Рейнджеров» за этот обмен.

Барбашев более чем в два раза улучшил личное достижение по очкам (26 голов, 34 передачи) и стал одним из открытий сезона для «Музыкантов», поскольку раньше Иван действовал больше как рабочая лошадка. Что же касается Клима Костина, то он из-за травмы провел всего 40 матчей, набрал 9 (4+5) очков, во второй части сезона его заменил в составе соотечественник Алексей Торопченко. Так, скорее всего, будет и в кубковых играх.

В плей-офф у «Блюз» неплохие шансы на то, чтобы обыграть неопытную в кубковых делах «Миннесоту». Если Марк-Андре Флери не вспомнит молодость, а у «Сент-Луиса» в порядке будут Хуссо с Биннингтоном, «Сент-Луису» вполне по силам сдержать натиск Капризова и Цуккарелло и пройти первый раунд.

н. Андрей Свечников («Каролина»)

Источник: AP 2022

В адрес Андрея можно было услышать критические слова, хотя по статистике все хорошо. 69 очков в 78 матчах — новый личный рекорд, к тому же он впервые в карьере выбил голевую тридцатку. Понятно, что от барнаульца хотелось бы видеть больше стабильности, но не стоит забывать, что Свечникову всего 22 года, и его становление как игрока еще не закончено.

В плей-офф «Каролине» будет противостоять колючий, но вполне предсказуемый «Бостон», с которым придется повозиться, хотя потенциал «Ураганов», конечно, расценивается выше.

н. Никита Кучеров, в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»)

Источник: AP 2022

Кучеров, пропустивший значительную часть сезона из-за травмы, набрал потрясающую форму весной и к плей-офф подходит в самом боевом состоянии. 69 очков в 47 матчах — очень достойные цифры в пересчете на показатель «очки за игру» (1,47 — лучший показатель среди всех россиян в НХЛ), поэтому в том, что Никита будет «зажигать» в кубковых матчах, нет никаких сомнений.

Сергачев тоже был очень неплох: Михаил лишь на два балла не дотянул до личного рекорда результативности (38 очков против 40), но играл стабильно и на своем привычном уровне. Что же касается Андрея Василевского, то голкипер был чуть менее надежен, чем в великолепном прошлом сезоне (91,6% отраженных бросков), но одержал 39 побед, и в его высочайшем уровне сомневаться никому не приходится — чего стоит лишь итоги опроса его коллег по профсоюзу игроков НХЛ.

Серия против «Торонто» — одна из главных интриг первого раунда. Учитывая историческую статистику, у «Кленовых листьев» маловато шансов пройти действующего чемпиона, но расслабляться Кучерову и компании точно не стоит. Их цель — третий Кубок Стэнли подряд.

н. Илья Михеев, з. Илья Любушкин («Торонто»)

Источник: AP 2022

У Михеева — абсолютно лучший сезон в НХЛ за три года пребывания за океаном: россиянин преодолел отметку в 20 голов за регулярный чемпионат (21) и установил новый рекорд результативности (32 очка). Илье стали больше доверять, дали больше игрового времени в большинстве, поэтому Михееву однозначно стоит поставить за этот хоккейный год твердую пятерку.

Любушкин после обмена из безнадежной «Аризоны» закрепился в составе «Мэйпл Лифс», набрав в 31 матче 6 (2+4) очков при положительном показателе полезности (+4). Игровое время Любушкина колебалось от 13 до 20 минут за матч, но можно смело говорить, что Илья является твердым игроком основы, выходящим во второй/третьей паре обороны.

Пройти «Тампу» истосковавшемуся по кубковым победам «Торонто» будет задачей чрезвычайно трудной. «Молнии» почти полностью сохранили чемпионский состав, а на «Мэйпл Лифс» прилично давит психологический груз в виде почти 20 лет без победы в кубковой серии. Но если Мэттьюс и Марнер сыграют на максимуме, а Джек Кэмпбелл зарубится с Василевским, то самый популярный клуб мира может порадовать свою армию болельщиков.

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н. Евгений Малкин («Питтсбург»)

Источник: AP 2022

Малкин пропустил полсезона из-за травмы колена, но в оставшейся половине играл очень достойно, выйдя на график «очко за игру» (41 матч, 42 очка). Летом Евгению предстоит вести переговоры о новом контракте, и хотя уралец уже давным-давно все доказал, удачно проведенный плей-офф поможет снять все вопросы о том, стоит ли руководству «Пингвинз» удерживать россиянина у себя. Кроме этого, нынешняя серия против «Рейнджерс» — один из последних шансов для «Питтсбурга» пошуметь в плей-офф, тем более, что соперник не представляет из себя коллектив без слабых мест.

в. Сергей Бобровский («Флорида»)

Источник: AP 2022

Бобровский не сыграл феерично, показав достаточно средние цифры статистики — 91,3% отраженных бросков и 2,67 гола за матч. Но его «Флорида» впервые в истории выиграла регулярный чемпионат, а от самого голкипера наконец-то отстали с высказываниями в стиле: «За что мы платим ему 10 миллионов в год». В плей-офф Сергею предстоит доказать, что он способен и дальше обеспечивать команду победами, а «Пантерам» в целом необходимо обрастать кубковым «мясом». Серия с «Вашингтоном» будет интересной и, вероятно, затяжной, так как у обеих команд есть слабые места.

н. Александр Радулов, н. Денис Гурьянов, н. Владислав Наместников («Даллас»)

Сезон Радулова иначе как ужасным назвать нельзя: прославленный форвард не добрался даже до отметки в 5 голов, набрав 22 очка при отвратительном показателе полезности (-20). У Гурьянова все лучше (31 очко в 73 матчах, новый личный рекорд), но количество заброшенных шайб, если сравнивать с показателями двухлетней давности, прилично сократилось (11 голов против 20). Не особо убедил и Наместников после обмена в Техас из «Детройта».

«Даллас» после попадания в финал Кубка Стэнли два года назад удивительно быстро сдулся и реальных шансов пройти «Калгари» у техасцев нет.

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з. Никита Задоров («Калгари»)

Большой Зи сыграл на своем уровне, проводя на льду по 17 минут за матч, и набрав 22 (4+18) очка в 74 встречах. При этом, Задоров установил личный рекорд по количеству бросков в створ за сезон (106) и намного превзошел предыдущее достижение по голевым передачам (18). У «Калгари» есть все необходимые компоненты, чтобы дойти до финала конференции, а такие игроки, как Никита, могут внести неоценимый вклад в кубковый успех.

н. Валерий Ничушкин («Колорадо»)

Валерий — пятый снайпер в команде, которая является главным претендентом на Кубок Стэнли. 25 голов и 52 очка в 62 матчах, великолепный показатель полезности (+21), 5 победных шайб — это все сделал 27-летний челябинец, которого несколько лет назад «полоскали» все, кто только мог. Нынче Ничушкин — один из тех, кто может полноценно помочь звездам «Эвеланш» достичь желаемой цели, а доверие тренерского штаба вкупе с недооценкой со стороны соперника вполне может сделать из него героя плей-офф.

н. Яков Тренин («Нэшвилл»)

Тренин наконец-то смог реализовать свой потенциал в НХЛ, к чему шел достаточно долго. 17 голов и 24 очка при 46 минутах штрафа — абсолютно лучшие цифры в карьере Якова, который отметился несколькими драками и был достаточно заметен. У Тренина нет контракта на следующий год, но он вправе рассчитывать на солидную прибавку к нынешним $750 тысячам своего оклада. Правда, шансов пройти «Колорадо» у «Нэшвилла» практически нет: как сказал недавно босс «Калгари», играть первый раунд против «Эвеланш» — это просто зря потерять 8 дней.

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