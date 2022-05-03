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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Каролина» крупно обыграла «Бостон» в первой встрече Кубка Стэнли. У Свечникова — гол

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся первый матч ¼ финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз».

Каролина
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «ураганов» отличились Сет Джарвис, Нино Нидеррайтер, Теуво Терявяйнен, Винсент Трочек и Андрей Свечников (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы у «мишек» стал Тейлор Холл.

22-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 35 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Его соотечественник и одноклубник — вратарь Пётр Кочетков — остался в запасе и на льду не появлялся.

Отметим, что эта встреча стала матчем-открытием Кубка Стэнли сезона-2021/2022. Вторая игра состоится в ночь на четверг, 5 мая (начало — в 2:00 мск).

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