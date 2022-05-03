«Каролина» крупно обыграла «Бостон» в первой встрече Кубка Стэнли. У Свечникова — гол

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «ураганов» отличились Сет Джарвис, Нино Нидеррайтер, Теуво Терявяйнен, Винсент Трочек и Андрей Свечников (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы у «мишек» стал Тейлор Холл.

22-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 35 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Его соотечественник и одноклубник — вратарь Пётр Кочетков — остался в запасе и на льду не появлялся.