Громкий позор чемпиона! «Тампа» разгромлена «Торонто» на старте плей-офф, Василевский получил 5 шайб

Серия между «Молниями» и «Кленовыми листьями» многими ожидалось, как пиршество для хоккейных гурманов. И в самом деле, обилие звезд в атаке обеих команд, изголодавшийся по победам «Торонто» и двукратный чемпион «Тампа» — все было за интригу, результативность и яркий хоккей. Таким он, в общем-то, и получился в первом матче серии, но результат получился удивительно «односторонним».

«Тампа» ничего не смогла сделать у чужих ворот, уступив в активности по броскам, «сухарь» достался не звездному Андрею Василевскому, а его визави Джеку Кэмпбеллу. «Торонто» же сыграл в удивительном ключе, действуя, скорее, в силовой манере, нежели делая ставку только на технику и скорость. «Кленовые листья» изо всех сил старались успокоить своих «демонов» первого раунда, и у них это получилось.

Не случайно перед стартом серии наставник «Торонто» Шелдон Киф говорил о том, что это противостояние может быть сыграно «на грани жесткости», так как две недели назад команды суммарно набрали 114 минут в матче регулярного чемпионата. Тренер «Лайтнинг» Джон Купер предсказал «организованный хаос» — все это вылилось в эффектную массовую драку в концовке, когда Уэйн Симмондс «хитанул» Яна Рутту.

Конечно, это всего лишь один матч, но он достаточно много значит. Команда, выигравшая стартовый матч серии, по статистике проходит дальше в 68% случаев, а когда это делают хозяева, то показатель улучшается до 75,1%.

Первый гол, ставший победным, был забит в концовке первого периода при участии российского нападающего Ильи Михеева. Россиянин поучаствовал в комбинации, которая завершилась дальним броском защитника Джейка Маззина, с которым не справился Василевский.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3Qdog8EvSzg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В целом, лидеры «Тампы» — Никита Кучеров и Стивен Стэмкос — не были похожи сами на себя, а вот их оппоненты Марнер и Мэттьюс сыграли на отличном уровне: Остон забил два гола, Марнер набрал 3 (1+2) очка.

«Нам помогло, что мы здорово отыграли пятиминутное меньшинство. Это придало сил, был хороший импульс. Ну и Кэмпбелл был невероятен. Это было действительно хорошее усилие с нашей стороны», — сказал Мэттьюс после матча.

«Лично я не уверен, что сопернику надо было прикладывать много усилий, чтобы обыграть нас сегодня. Но серия идет до четырех побед и важно не давать сопернику халявы. А мы сегодня ее дали», — констатировал Джон Купер.

«Не волнуйтесь. Это будет длинная серия», — пообещал расстроенный Стэмкос.