«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 3 мая. «Лос-Анджелес» во вторник в гостях со счетом 4:3 обыграл «Эдмонтон» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Тревор Мур (12-я минута), Алекс Иафалло (17), Брендан Лемье (24), Шон Дурзи (55). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (20), Кайлер Ямамото (23), Леон Драйзайтль (30).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 5:00 мск.

По итогам сезона «Эдмонтон» занял второе место в Тихоокеанском дивизионе, «Лос-Анджелес» стал третьим. Команды встречаются в плей-офф восьмой раз в истории. На счету «Эдмонтона» пять побед, «Лос-Анджелес» был сильнее дважды.