Капризова и других русских затмил незвездный канадец. Перрон прибил «Миннесоту» хет-триком в большинстве

Тех, кто ждал от серии «Миннесота» — «Сент-Луис» яркого противостояния русских звезд (Кирилл Капризов против четверки россиян из «Блюз»), в первом матче этого противостояния ждало серьезное разочарование. Наши парни в ночь с понедельника на вторник по московскому времени почти никак себя не проявили.

Иван Барбашев не реализовал буллит, который заработал уже на 4-й минуте игры.

Дмитрий Куликов закончил матч с показателем полезности «-2», а в эпизоде с голом Райана О’Райлли российский защитник вообще занимался непонятно чем.

Ни одного результативного балла не заработали главные звезды команд — Капризов и Владимир Тарасенко. На двоих они запомнились разве что эпизодом, в котором Тарасенко лишился шлема в единоборстве с Джорданом Гринвеем.

В итоге, пока лидеры осваивались в плей-офф, их роль на себя взял канадец Дэвид Перрон. Форвард, который ни разу в карьере не добирался даже до отметки в 30 шайб за регулярки, очень неожиданно открыл розыгрыш Кубка Стэнли-2022 хет-триком, став главной звездой игрового дня.

Интересно, что все три гола Перрон забил в большинстве. Сначала с добивания.

Затем красивым броском под перекладину.

И, наконец, броском по абсолютно пустой рамке.