Капризова и других русских затмил незвездный канадец. Перрон прибил «Миннесоту» хет-триком в большинстве
«Уайлд» получили 0:4 от «Сент-Луиса» в первом матче.
«Уайлд» получили 0:4 от «Сент-Луиса» в первом матче.
Тех, кто ждал от серии «Миннесота» — «Сент-Луис» яркого противостояния русских звезд (Кирилл Капризов против четверки россиян из «Блюз»), в первом матче этого противостояния ждало серьезное разочарование. Наши парни в ночь с понедельника на вторник по московскому времени почти никак себя не проявили.
Иван Барбашев не реализовал буллит, который заработал уже на 4-й минуте игры.
Дмитрий Куликов закончил матч с показателем полезности «-2», а в эпизоде с голом Райана О’Райлли российский защитник вообще занимался непонятно чем.
Ни одного результативного балла не заработали главные звезды команд — Капризов и Владимир Тарасенко. На двоих они запомнились разве что эпизодом, в котором Тарасенко лишился шлема в единоборстве с Джорданом Гринвеем.
В итоге, пока лидеры осваивались в плей-офф, их роль на себя взял канадец Дэвид Перрон. Форвард, который ни разу в карьере не добирался даже до отметки в 30 шайб за регулярки, очень неожиданно открыл розыгрыш Кубка Стэнли-2022 хет-триком, став главной звездой игрового дня.
Интересно, что все три гола Перрон забил в большинстве. Сначала с добивания.
Затем красивым броском под перекладину.
И, наконец, броском по абсолютно пустой рамке.
В эпизоде с шайбой О’Райлли герой дня поучаствовал результативной передачей, таким образом Дэвид принял участие во всего голах «Сент-Луиса», победившего со счетом 4:0. Но в этой серии все точно только начинается!