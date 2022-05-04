Овечкин и Кузнецов организовали сенсацию: «Вашингтон» остановил фаворита на старте плей-офф

После того, как в 2018 году «Вашингтон» победил в Кубке Стэнли, ему не удалось больше выиграть ни одной серии плей-офф. Неудивительно, что болельщики с опаской ждали старта противостояния с «Флоридой», которая не только завоевала Президентский кубок, но и стала первой командой в НХЛ за 26 лет, чья средняя результативность в регулярном чемпионате превысила четыре шайбы за матч. И, тем не менее, «Кэпиталз» нашли чем ответить мощному сопернику, а периодически полностью превосходили «пантер» во всех компонентах.

Команды подошли к первому матчу в оптимальных составах. Александр Овечкин, который пропустил три последние игры из-за травмы, восстановился, а «Флорида» впервые за полтора месяца смогла рассчитывать на своего защитника Аарона Экблада. Впервые с 2012 года «Вашингтон» начал плей-офф не на домашнем льду, однако сейчас это вряд ли можно назвать проблемой для команды Питера Лавиолетта. В минувшей регулярке «столичные» проиграли всего десять матчей в основное время в выездных матчах, что стало лучшим результатом сезона.

Вот и сегодня «Кэпиталз» сходу показали, что чувствуют себя уверенно на заполненной арене соперника. На старте встречи «Пантерз» словно оказались не готовы психологически к большой ответственности и всего за минуту умудрились заработать два удаления. Сперва Радко Гудас попал клюшкой в лицо Тому Уилсону, а затем Маккензи Уигар выбросил шайбу за пределы площадки. Двойное численное преимущество гости реализовать не смогли, но всего за секунду до окончания последнего удаления Уилсон открыл счет.

К сожалению, канадец больше ничем не смог помочь своей команде в этом матче. Из-за травмы он провел всего три смены, отыграл в сумме полторы минуты, но зато придал «Вашингтону» заряд уверенности. Гости выглядели гораздо опаснее и постоянно напрягали Сергея Бобровского. Если бы не российский голкипер, то счет мог бы быть крупнее. «Пантерз» сделали ставку на физический компонент, а в первом периоде почти в три раза превзошли «Вашингтон» по количеству силовых приемов (28−11). В матче было много вязкой борьбы, но гостям это не мешало уверенно перебрасывать соперника.

И все-таки за две минуты до первого перерыва «Флорида» сумела переиграть Витека Ванечека. Эта пропущенная шайба стала очередным напоминанием о том, что как бы мощно и интенсивно ни играл «Вашингтон», их вратари могут похоронить команду в любую минуту. Казалось бы, в броске Сэма Беннета не было ничего фантастического, но чешский голкипер с ним не справился. Это касается и старта второго периода, когда Ванечек неудачно отбил шайбу перед собой и Клод Жиру вывел «Флориду» вперед.

На этом моменте многие бы подумали, что сейчас «Кэпиталз» должны посыпаться, а «Флорида» почувствует запах крови и добьет соперника. Вместо этого «столичные» продолжили возить «пантер» и нагружать Бобровского работой. Дмитрий Орлов мог сравнивать счет, но в очередной раз шикарная игра российского вратаря не позволила «Вашингтону» отличиться. Спокойствие Бобровского просто удивляло. Зачастую из-под маски виднелась его расслабленная улыбка и складывалось впечатление, что Сергей полностью уверен в победе своей команды.

Однако «Флорида» не была бы собой, если бы не привезла гол на ровном месте. Уигар продолжил чудить и потерял шайбу на выходе из зоны. Овечкин здорово сыграл в отборе, помог Евгению Кузнецову выйти на ворота и тот спокойно переиграл Бобровского. Если игроки «Пантерз» не прекратят заниматься таким произволом в обороне, то им не поможет никакой вратарь. Для Овечкина эта передача стала 136-м очком в плей-офф и это третий показатель среди всех действующих игроков лиги, а Кузнецов отметился 28-м голом в Кубке Стэнли.

На этом «Флорида» сегодня закончилась. После роскошной передачи Никласа Бэкстрема шайбу забросил Ти Джей Оши, а точку броском в пустые ворота поставил Ларс Эллер. Сразу два российских игрока попали в тройку лучших хоккеистов матча. Первой звездой был признан Кузнецов, а третьей — Бобровский.

Делать выводы по первой игре серии точно не стоит, но «Пантерз» пока откровенно разочаровали. За последние 10 лет команда, выигравшая регулярный чемпионат, трижды вылетала в первом раунде. Если «Флорида» не сможет пройти «Вашингтон», то продлит свою черную полосу до 26 лет. С 1996 года команда не может пройти первый раунд и если не проведет работу над ошибками, то рискует оформить восьмую неудачную попытку. Тот самый случай, когда все усилия регулярного чемпионата могут оказаться напрасными.