Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Даллас
10
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Нэшвилл
72
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Вашингтон
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
5.05
Каролина
Бостон
Хоккей. НХЛ
5.05
Торонто
Тампа-Бэй
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Калгари
Даллас
10
04:30
Колорадо
Нэшвилл
72
02:30
Флорида
Вашингтон
24
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
ОТ
34
3.05
Эдмонтон
Лос-Анджелес
34
3.05
Миннесота
Сент-Луис
04
3.05
Торонто
Тампа-Бэй
50
3.05
Каролина
Бостон
51
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:26 (мск), источник: Sport24

Героический подвиг русского вратаря в Америке! Шестеркин совершил 79 спасений за матч — это 2-й результат в истории

Просто фантастика!

Рейнджерс
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Когда хоккейный матч затягивается до третьего овертайма, его главным героем неизбежно становится тот, кто прерывает это легко безумие — автор победного гола. Так случилось и в стартовой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсубрг», которую на 106-й минуте остановил Евгений Малкин — именно русскому гиганту достался статус первой звезды встречи.

Но ни гол Малкина, ни любое другое событие вечера на льду «Мэдисон-сквер-гарден» не способно отменить подвига, совершенного вратарем «Нью-Йорка» Игорем Шестеркиным. Без российского кипера хозяева, вполне вероятно, проиграли бы в основное время — только за второй период «Пингвинз» нанесли 25 бросков в створ, а всего за 60 минут Шестеркин выручил свою команду 44 раза.

В дополнительных игровых отрезках меньше работы у Игоря не стало — за 45 минут он записал на свой счет еще 35 спасений, до последнего сохраняя шансы для «Рейнджерс» на победу.

В итоге даже 79 сэйвов Шестеркина не принесли «Синерубашечникам» желанного результата, но русский голкипер все равно запомнит этот матч навсегда. Он установил рекорд франшизы по количеству отраженных бросков в одном матчей плей-офф. А еще, его результат стал вторым в истории розыгрышей Кубка Стэнли! Игорь попал в очень серьезную компанию с Домиником Гашеком, Роберто Луонго и другими легендами:

  • 85 — Юнас Корписало (2020 год);
  • 79 — Игорь Шестеркин (2022);
  • 73 — Келли Хруди (1987);
  • 72 — Эд Бельфур (2003);
  • 72 — Роберто Луонго (2007);
  • 70 — Доминик Гашек (1994);
  • 70 — Рон Тагнатт (2000);
  • 70 — Михаил Шталенков (1997).

Если и в следующих матчах Шестеркин продолжит выдавать что-то подобное, у «Рейнджерс» будут все шансы пройти «Питтсбург». Хотя, как выяснилось во вторник, даже почти восемь десятков спасений за матч не всегда гарантируют победу.

Артем Гаев

Читайте также
Рейнджерс
3:4ОТ
1:0, 2:3, 0:0
Питтсбург
 «Тяжело представить такую ситуацию в СНГ». Русская модель пожаловалась на европейских мужчин
«Секси». Одна из самых красивых спортсменок России похвасталась шикарной фигурой, выложив фото в купальнике
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь