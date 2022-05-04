Героический подвиг русского вратаря в Америке! Шестеркин совершил 79 спасений за матч — это 2-й результат в истории

Когда хоккейный матч затягивается до третьего овертайма, его главным героем неизбежно становится тот, кто прерывает это легко безумие — автор победного гола. Так случилось и в стартовой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсубрг», которую на 106-й минуте остановил Евгений Малкин — именно русскому гиганту достался статус первой звезды встречи.

Но ни гол Малкина, ни любое другое событие вечера на льду «Мэдисон-сквер-гарден» не способно отменить подвига, совершенного вратарем «Нью-Йорка» Игорем Шестеркиным. Без российского кипера хозяева, вполне вероятно, проиграли бы в основное время — только за второй период «Пингвинз» нанесли 25 бросков в створ, а всего за 60 минут Шестеркин выручил свою команду 44 раза.

В дополнительных игровых отрезках меньше работы у Игоря не стало — за 45 минут он записал на свой счет еще 35 спасений, до последнего сохраняя шансы для «Рейнджерс» на победу.

В итоге даже 79 сэйвов Шестеркина не принесли «Синерубашечникам» желанного результата, но русский голкипер все равно запомнит этот матч навсегда. Он установил рекорд франшизы по количеству отраженных бросков в одном матчей плей-офф. А еще, его результат стал вторым в истории розыгрышей Кубка Стэнли! Игорь попал в очень серьезную компанию с Домиником Гашеком, Роберто Луонго и другими легендами:

85 — Юнас Корписало (2020 год);

79 — Игорь Шестеркин (2022);

73 — Келли Хруди (1987);

72 — Эд Бельфур (2003);

72 — Роберто Луонго (2007);

70 — Доминик Гашек (1994);

70 — Рон Тагнатт (2000);

70 — Михаил Шталенков (1997).

Если и в следующих матчах Шестеркин продолжит выдавать что-то подобное, у «Рейнджерс» будут все шансы пройти «Питтсбург». Хотя, как выяснилось во вторник, даже почти восемь десятков спасений за матч не всегда гарантируют победу.