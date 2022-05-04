Русский день в НХЛ: Кузнецов и Малкин забили, Шестеркин тащил

Старт «Вашингтона» в Кубке Стэнли ожидался с тревогой. Главная звезда «Столичных» Александр Овечкин пропустил последние три матча гладкого чемпионата, и было непонятно, в каком состоянии он вернется в строй. Не забывайте и про извечную вратарскую проблему «Кэпиталз». А тут еще в соперниках в первом раунде — сама «Флорида», лучшая команда регулярки. Но клуб справился со всеми сложностями, а Овечкин сделал ключевой перехват на чужой синей линии — Евгений Кузнецов вышел один на один с Сергеем Бобровским и переиграл его.

Несмотря на победу «Вашингтона», отличную игру выдал российский вратарь «Пантерз»: Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37 и до последнего оставлял своим шансы на успех. Не его вина, что «Флорида» ужасно выглядела в обороне. Если защитники продолжат терять шайбу в простых ситуациях, «Вашингтон» вполне способен на сенсацию. По крайней мере, первый шаг на пути к этому сделан уверенно.

В победе «Питтсбурга» над «Рейнджерс» в гостях ничего удивительного нет. Команды примерно равны по уровню, несмотря на более высокий «посев» клуба из Нью-Йорка. Поразил сам матч — соперники доигрались до третьего овертайма, и произошло это во многом благодаря голкиперам. Особенно Игорю Шестеркину, отразившему 79 (!) бросков. Это второй результат в истории Кубка Стэнли и лучший в истории «Рейнджерс».

Вот только Шестеркина это достижение вряд ли порадовало — на старте третьего овертайма Евгений Малкин приехал на пятак и удачно подставил клюшку под наброс партнера. Для Джино это тоже знаковое достижение — теперь он официально лучший российский бомбардир в плей-офф НХЛ. У него и Сергея Федорова по 176 очков, вот только нынешний главный тренер ЦСКА провел в Кубке Стэнли больше встреч.

Российские хоккеисты провели мощный игровой день, но пока далеко не все наши феерят в плей-офф. Теперь ждем подвигов от Артемия Панарина и Кирилла Капризова, Никиты Кучерова и русской троицы из «Сент-Луиса».

Кубок Стэнли. Четвертьфиналы конференций

Восток

«Флорида» (1) — «Вашингтон» (8) — 0−1

Первый матч — 2:4, второй — завтра, третий — 7 мая, четвертый — 10 мая.

«Торонто» (3) — «Тампа-Бэй» (5) — 1−0

Первый матч — 5:0, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая.

«Каролина» (2) — «Бостон» (6) — 1−0

Первый матч — 5:1, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 8 мая.

«Рейнджерс» (4) — «Питтсбург» (7) — 0−1

Первый матч — 3:4 3ОТ, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.

Запад

«Колорадо» (1) — «Нэшвилл» (8) — 1−0

Первый матч — 7:2, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.

«Миннесота» (2) — «Сент-Луис» (4) — 0−1

Первый матч — 0:4, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая.

«Калгари» (3) — «Даллас» (7) — 1−0

Первый матч — 1:0, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.