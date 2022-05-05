Сказка российского вратаря Кочеткова: только недавно приехал в НХЛ и уже выиграл матч плей-офф

История Петра Кочеткова похожа на сказку. Приехав после окончания сезона в «Торпедо», он с ходу заиграл в фарм-клубе «Каролины», а после травм Фредерика Андерсена и Антти Раанты выиграл три матча из трех в концовке регулярного чемпионата НХЛ. Андерсен пока так и не восстановился, но кто мог ожидать, что Кочеткову придется сыграть уже во втором матче серии с «Бостоном»? Не знаю, специально действовал ли так грубо Давид Пастрняк, но Раанта после этого приема продолжить игру не смог.

Наказание последовало незамедлительно — в течение двух минут Йеспер Фаст и Себастьян Ахо дважды поразили ворота Линуса Улльмарка.

Во втором периоде команды совсем озверели. Силовые приемы сыпались с обеих сторон, и самый эффектный — на счету российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Хампус Линдхольм после этого удара отправился в раздевалку, но это не отменяет того, что хит был чистейшим.

А вскоре напомнил о себе главный провокатор НХЛ Брэд Маршан. Он въехал в Кочеткова, и российский вратарь показал, что так с ним поступать нельзя, ударив клюшкой обидчика. Оба игрока получили по две минуты штрафа, но Маршан больше к Кочеткову не лез.

Работы у российского дебютанта было много — в итоге Кочетков отразил 30 бросков, а пропустил дважды. Впрочем, его вины в пропущенных голах нет.