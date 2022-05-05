Русский форвард вдохновил чемпиона НХЛ на красивую месть! 3 очка Кучерова обеспечили «Тампе» реванш после разгрома

«Это не первый случай, когда мы проигрываем первый матч, но выигрываем серию. Не все бывает идеально. Это не похоже на неизведанные воды. У нас есть представление, что будет происходить. Но нужно копнуть немного глубже — слишком легкий вечер для их вратаря. У нашего голкипера была работа, а у голкипера соперника этого было не так много», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер после того, как его команда проиграла стартовый матч серии против «Торонто» со счетом 0:5.

С задачей копнуть глубже «Молнии» смогли справиться. Вторая игра. также проходившая на площадке «Мэйпл Лифс», прошла целиком по сценарию действующих обладателей Кубка Стэнли. «Торонто» не сумел ни разу выйти вперед в счете, постоянно догонял гостей, но так ничего и не смог поделать с лучшими силами соперника.

В конце первого периода «Кленовые листья» получили два удаления подряд, и второе из них реализовал лидер обороны Виктор Хедман. На старте второй двадцатиминутки ветеран «Тампы» Кори Перри при поддержке того же Хедмана увеличил преимущество гостей, после чего стало окончательно ясно, что стартовый разгром «Лайтнинг» был лишь случайным эпизодом.

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В середине периода Майкл Бантинг один гол отыграл, но вскоре «Торонто» снова остался в меньшинстве, за что «Кленовых» наказал Никита Кучеров. Этот гол стал первым для российского бомбардира в нынешнем плей-офф. Россиянин мастерски выбрался на чистый лед в чужой зоне, «спрятал» бросок под защитников и поразил ворота Джека Кэмпбелла.

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Визави Кэмпбелла Андрей Василевский провел матч намного увереннее, чем это было в первой игре. Россиянин несколько раз спасал «Тампу» в безнадежных ситуациях, как это было, например, в первом периоде после броска Тимоти Лильегрена. Василевский великолепно вытащил шайбу из верхнего угла ворот, сорвав аплодисменты.

«Если посмотреть на прошлый сезон, на решающие матчи плей-офф, то именно тогда он показал свой лучший хоккей — когда больше всего было на кону, когда было самое большое давление», — оценил Андрея одноклубник Алекс Киллорн.

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Что же касается Кучерова, то он к своей заброшенной шайбе прибавил 2 голевые передачи и набрал 3 (1+2) очка, став одним из самых результативных хоккеистов матча.

«Как мы восстановились после разгрома в первом матче? Ну, мы решили организовать наше шоу, потому что хотели провести вечер лучше», — загадочно сказал после игры форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт. «Мы восприняли то поражение как личное», — добавил Виктор Хедман.

Счет в серии стал равным, 1−1. «Торонто» потерял преимущество своего льда, не реализовав ни одно из четырех численных преимуществ.