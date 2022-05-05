Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сент-Луисом» в матче плей-офф НХЛ
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1.
ТАСС, 5 мая. «Миннесота» в четверг со счетом 6:2 дома обыграла «Сент-Луис» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Миннесоты» шайбы забросили Джоэль Эрикссон Эк (10-я и 21-я минуты), Фредерик Годро (14), российский нападающий Кирилл Капризов (20, 52, 53). У «Сент-Луиса» отличились Джордан Кайру (33), Владимир Тарасенко (45), которому ассистировал Павел Бучневич. На счету Тарасенко также голевой пас.
Хет-трик Капризова стал первым для «Миннесоты» в матчах плей-офф НХЛ за всю историю существования франшизы.
Российский форвард также является рекордсменом команды по набранным очкам за один регулярный сезон, Капризов набрал 108 (47 голов + 61 передача) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. Помимо рекорда по очкам, Капризову принадлежат клубные достижения по количеству голов за сезон и по количеству передач.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующая игра пройдет 7 мая и начнется в 4:30 мск.
По итогам регулярного чемпионата «Сент-Луис» занял третье место в Центральном дивизионе, «Миннесота» стала второй. Команды в третий раз играют друг с другом в плей-офф НХЛ, в 2015 году «Миннесота» одержала победу в серии со счетом 4−2, в 2017 году сильнее оказался «Сент-Луис» (4−1).
«Сент-Луис» становился победителем Кубка Стэнли один раз — в 2019 году. «Миннесота» ни разу не выигрывала трофей. Действующим победителем плей-офф НХЛ является «Тампа».