3 очка Кейна помогли «Эдмонтону» всухую разгромить «Лос-Анджелес»

Встреча завершилась разгромной победой канадцев со счётом 6:0.

На 22-й минуте отличился Леон Драйзайтль с передач Тайсона Бэрри и Райана Ньюджента-Хопкинса. Дарнелл Нурс удвоил преимущество хозяев с помощью ассиста Коннора Макдэвида на 27-й минуте встречи.

Через девять минут отличился Райан Маклауд с передач Эвана Бушара и Зака Кассиана. Эвандер Кейн забил на 44-й минуте. Через 20 секунд пятую шайбу в матче забил Ессе Пульюярви (Макдэвид и Кейн — ассисты).

Окончательный результат установил Кейн, оформив дубль (голевые передачи — Бушар и Маклауд).

Примечательно, что эта победа стала самой крупной в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.