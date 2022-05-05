Капризов красиво разорвал «Сент-Луис»! У русского гения исторический хет-трик — после засухи забивал на любой вкус

Стартовый матч серии «Миннесота» — «Сент-Луис» получился в каком-то смысле удивительным. Это противостояние анонсировали как самое непредсказуемое в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги, но началось все с безоговорочной победы «Блюз» со счетом 4:0. Еще одним сюрпризом стало отсутствие очков у русских хоккеистов, которых презентовали в качестве главных звезд этого четвертьфинала Западной конференции. Спустя двое суток оба недоразумения были исправлены.

У «Уайлд» нашлись веские аргументы на болезненное поражение в первой игре — судьбу второй встречи они решили за 10 минут первого периода. За это время в воротах Вилле Хуссо побывало сразу три шайбы, трудно было поверить, что в первой встрече Кирилл Капризов и компания не смогли пробить финна ни разу. Русский лидер «Миннесоты» самым непосредственным образом приложил руку к рывку своей команды — он с лету переправил шайбу за спину Хуссо, после чего сам голкипер протолкнул ее за линию. Гол, естественно, записали на Капризова.

Во второй двадцатиминутке соперники обменялись голами, но россияне в этом никакого участия не приняли, зато в третьем игровом отрезке наши парни вышли на первые роли. Владимир Тарасенко эффектным броском с колена вернул интригу в этот матч — преимущество «Дикарей» сократилось до двух шайб, времени на спасение у «Музыкантов» оставалось предостаточно.

Но, похоже, эта шайба окончательно разозлила Капризова — вскоре он окончательно уничтожил «Сент-Луис». Сначала Кирилл совершил длинное ускорение и замкнул на дальней штанге передачу от Матса Зукарелло.

А всего через 65 секунд приговорил гостей шайбой в пустые ворота.