Панарин разошелся! Набрал три очка и помог команде сравнять счет в серии

Битва между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» продолжается. Сегодня команды обошлись без овертаймов, как это было в прошлой встрече, но от этого менее напряженным противостояние не стало. У Игоря Шестеркина по-прежнему было много работы (39 сейвов), а партнеры неоднократно оставляли его на растерзание сопернику. «Бродвейцы» не могли позволить себе роскошь проиграть второй подряд домашний матч, поэтому команда Жерара Галлана была предельно мотивирована.

На стороне хозяев оказалась сложная кадровая ситуация «Питтсбурга». Мало того, что «Пингвины» лишились двух основных вратарей, так еще потеряли защитника Брайана Дюмулина и нападающего Рикарда Раккеля. Место в воротах команды занял Луи Доминге, который за всю карьеру сыграл в трех матчах плей-офф, а его бэкапом стал вызванный из АХЛ Алекс Д’Орио. «Бродвейцы» были просто обязаны пользоваться таким преимуществом, иначе можно спокойно готовиться к отпуску.

С первых минут «Рейнджерс» включили мощный прессинг, завершившийся весьма логичным голом. Наконец-то проснулся Артемий Панарин, который в прошлой игре не только не набрал очков, но и допустил целых семь потерь. На седьмой минуте матча россиянин классной передачей нашел Эдрю Коппа, и тот открыл счет. Американский форвард как влитой вписался в систему «Рейнджерс», а в 18 матчах за новую команду набрал 20 (10+10) очков.

Артемий своими диспетчерскими способностями прокачивает не только партнеров, но и персональные достижения. Благодаря этой передаче он сумел продвинуться в рейтинге лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли. В активе Панарина стало 29 (10+19) баллов, и по этому показателю он обошел Илью Ковальчука (28) и Вячеслава Фетисова (28). Форвард занял в списке 25-е место, но, как оказалось, расположился там ненадолго.

Хозяева продолжили агрессивно атаковать, однако заигрались и быстро пропустили в ответ. Артемий решил, что набирать очки только за свою команду — это довольно скучно, и помог отличиться «Питтсбургу». Россиянин грубо ошибся в середине площадки, позволил сопернику начать контратаку, которая в итоге завершилась точным броском Джейка Гюнтцеля. Нападающий мощно начал плей-офф и забросил уже третью шайбу.

После перерыва «Рейнджерс» получили возможность разыграть большинство и здорово реализовали численный перевес. Хозяева зажали соперника в его зоне, провели несколько размашистых атак, после чего Райан Строум с подправления все-таки огорчил Доминге. В розыгрыше поучаствовал и Артемий Панарин, который сегодня был словно задействован на две команды.

Когда в середине матча Крис Крайдер сделал счет 3:1, болельщики «Рейнджерс» смогли немного выдохнуть, но «Питтсбург» даже не думал мириться с положением дел. Во второй двадцатиминутке команда играла не так интенсивно, как хозяева, но эпизодами выглядела гораздо острее. Тем более соперник часто позволяет устроить проходной двор в своей зоне, чем и воспользовался Сидни Кросби. Канадец издевательски разобрался с обороной «Бродвейцев», а Панарин не стал дорабатывать в защите и просто наблюдал за происходящим.

Если бы «Питтсбург» сумел сравнять счет, то неопытные игроки «Рейнджерс» могли бы психологически дрогнуть. Однако удача повернулась лицом к ньюйоркцам. В середине третьего периода передача Панарина завершилась попаданием в Майкла Мэтсона и курьезным голом. Артемий набрал 31-е очко в плей-офф и обошел в списке русских бомбардиров Сергея Березина. Теперь форвард делит 23-е место с Сергеем Немчиновым, а до Андрея Маркова остался всего один набранный балл.

Перевернуть игру у «Пингвинз» не получилось. Всего через минуту после гола Панарина Фрэнк Ватрано поставил в матче точку. Впрочем, с учетом огромного количества травм команда Майка Салливана может быть собой довольна. «Пингвины» сумели забрать один выездной матч, и это уже отличный повод возвращаться домой в не самом плохом настроении. Теперь команде остается надеяться на хотя бы небольшое улучшение кадровой ситуации.

Все три звезды матча достались игрокам «Рейнджерс» — Панарину, Шестеркину и Ватрано. Интересно, что Игорь стал первым вратарем с сезона-1955/56, сделавшим 100 сейвов в первых двух играх своей команды в Кубке Стэнли. «Он невероятен. Очень хорош, очень быстр. Думаю, что он выиграет “Везина Трофи”. Мы знали, что это будет большой вызов для нашей атаки», — сказал Малкин после первого матча. Не согласиться с ним здесь просто невозможно.

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер в концовке сегодняшней встречи въехал в Шестеркина и успел об этом пожалеть. После таких вольностей можно нарваться на мощный кулак Райана Ривза. Игоря в обиду точно не дадут. Голкипер напугал всех, оказавшись на льду, но, к счастью, с ним все в полном порядке. Серия переезжает в Пенсильванию, и можно даже не сомневаться, что скучно в этой паре не будет.