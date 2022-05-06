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11:33 (мск), источник: ТАСС

Шайба Тренина не помогла «Нэшвиллу» обыграть «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

Нэшвилл
Колорадо
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Источник: Reuters

ТАСС, 6 мая. «Колорадо» в пятницу дома победил «Нэшвилл» в овертайме со счетом 2:1 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (6-я минута) и Кейл Макар (69), российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями. У «Нэшвилла» отличился российский форвард Яков Тренин (16).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 мая (начало — 23:30 мск).

«Колорадо» по итогам регулярного чемпионата стал победителем Центрального дивизиона, «Нэшвилл» финишировал пятым. Команды один раз встречались в плей-офф — в 2018 году в серии первого раунда сильнее оказался «Нэшвилл» (4−2).

«Колорадо» является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1996, 2001). «Нэшвилл» ни разу не выигрывал трофей. Лучшим результатом клуба из штата Теннеси является выход в финал Кубка Стэнли 2017 года, где команда уступила «Питтсбургу» (2−4), в 2018 году «Нэшвилл» одержал победу в регулярном чемпионате.

В другом матче игрового дня «Даллас» в гостях обыграл «Калгари» (2:0) и сравнял счет в серии (1−1).

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