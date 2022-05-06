Легендарный вратарь «Рейнджерс» Лундквист восхитился игрой Игоря Шестеркина
Легендарный вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил игру нынешнего голкипера «рейнджеров» Игоря Шестеркина.
Легендарный вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил игру нынешнего голкипера «рейнджеров» Игоря Шестеркина.
Лундквист восхитился действиями россиянина на льду.
«Уровень, который он сохраняет в этом сезоне, невероятен. Мы почти не видим, чтобы Игорь совершал ошибки. Психологически он выглядит очень уверенным, на своем месте. Он очень хорошо читает игру, знает, когда выходить на бросок, когда отойти назад. Игорь очень терпелив на льду, читает все ситуации. Его совокупность качеств: умение держать свой уровень, психология, техника… Это просто невероятно», — приводит слова Лундквиста телеграм-канал НХЛ.
Шестеркин является основным вратарем «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (1:1). В двух матчах серии россиянин отразил 118 бросков.