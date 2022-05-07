Исторический дубль Михеева! Россиянин прибил чемпиона НХЛ необычными голами в концовке

После обмена победами в Торонто, «Мэйпл Лифс» и «Лайтнинг» перебрались на домашнюю арену действующих чемпионов для дальнейшего выяснения отношений в серии первого раунда Кубка Стэнли.

Болельщики «молний» наверняка ожидали, что их любимцы разовьют успех второй встречи, однако начало встречи осталось за «Торонто». Морган Райлли реализовал большинство уже на 5-й минуте, в первый раз огорчив Василевского, а вскоре шикарную шайбу для Колина Блэквелла организовали Энгвалль и подключившийся в атаку российский защитник Илья Любушкин.

Последний выдержал идеальную паузу, обманув и Сергачёва, и Василевского, а затем выложил идеальную передачу на пустые ворота, которой воспользовался американский форвард.

«Тампа» никак не могла прийти в себя, а на старте второго периода максимально неудачную смену провёл форвард «молний» Брэндон Хагель. Сначала канадец попал под мощный силовой от Любушкина, а когда к нему быстро вернулась шайба, то он отдал её точно на ход игроку соперника Кемпфу. Чех подхватил снаряд, заехал в зону и точным броском отправил третью шайбу за спину Василевскому. Андрея, конечно, можно упрекнуть в том, что он не выручил, но и защита «молний» позволила Кемпфу чувствовать себя в чужих владениях, как дома.

Как это часто бывает, разбудить «Тампу» смогло большинство. Получив возможность во второй раз в матче разыграть лишнего, «молнии» провели атаку сходу, к которой очень удачно подключился Михаил Сергачёв. Пас россиянина под бросок Россу Колтону был хорош.

Впереди у «Тампы» былыа ещё половина игры, и подопечные Купера принялись давить «Торонто». «Молнии» перебрасывали соперника, больше времени проводили в атаке, но выжать из своего преимущества смогли лишь один гол: на 46-й минуте Палат во второй раз за матч пробил Кэмбелла.

Но больше у хозяйских трибун не возникло поводов для радости, к тому же на последних минутах чемпиона добил скромный русский герой «Торонто» Илья Михеев. В первый раз он поразил пустые ворота после грубой ошибки Кучерова в передаче и неслыханной щедрости одноклубника Энгвалля.

А через полторы минуты Михеев оформил удивительный дубль, снова поразив пустые ворота, и снова после отличной передачи Энгвалля.

До хет-трика дело не дошло — после второй шайбы Михеева играть осталось 5 секунд. Но вряд ли Илья сильно расстроился. Он и так добился уникального достижения (никто раньше за всю 105-летнюю историю «Торонто» не оформлял в матче плей-офф дубль в пустые ворота), а его команда одержала качественную победу на выезде и повела в серии 2−1.