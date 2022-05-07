Владельцами «Оттавы» после смерти Мельника стали его 21-летняя и 19-летняя дочери

Он сообщил, что вопрос о продаже «сенаторов» новому владельцу на данный момент не стоит, так как клуб не испытывает финансовых проблем. Право владения клубом перешло по наследству к дочерям Мельника — 21-летней Анне и 19-летней Оливии.

Напомним, 28 марта скончался владелец канадского клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Юджин Мельник. На момент смерти ему было 62 года. В мае 2021 года сообщалось, что канадский бизнесмен нуждается в пересадке печени.